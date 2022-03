Stralsund

Das Jahr des Tigers hat begonnen. In Stralsund wird das neue chinesische Jahr mit einem Konzert in der Kulturkirche St. Jakobi eingeweiht. Zeitgleich wird das 50. Jubiläum der diplomatischen Beziehung zwischen Deutschland und China gefeiert. Zu Gast sind Top-Pianist Haiou Zhang und eine der talentiertesten Violinistinnen Tianwa Yang.

Das Neujahrsfest, auf chinesisch auch Frühlingsfest genannt, ist für viele ein Anlass, das familiäre Glück zu feiern. Darüber hinaus ist es eine Gelegenheit, gemeinsam für Frieden und Prosperität zu beten. In Form einer Ode an den Frühling, Hoffnung und den Weltfrieden trifft Beethoven auf die chinesischen Klänge der weltklassigen Musiker.

Haiou Zhang wird kommenden Freitag von 18.30 bis 20.30 auf dem Klavier spielen. Der chinesische Pianist konnte in Kooperation mit namhaften Orchestern bereits auf zahlreichen Tourneen, internationalen Musikfestivals und Konzerten sein können der klassischen Musik unter Beweis stellen.

An seiner Seite ist Tianwa Yang. Die junge Chinesin gilt als eine der talentiertesten Geigerinnen der Gegenwart. Als Solistin arbeitet sie mit mehreren international renommierten Dirigenten und Orchestern zusammen. Für ihren Duo-Abend haben die beiden Künstler vier Werke ausgewählt.

Neben den Beethoven-Klassikern Frühling (Sonate für Violine und Klavier Nr. 5, Op. 24) und Waldstein (Sonate Nr. 21, Op. 53) werden auch zwei chinesische Stücke dargeboten: The Butterfly Lovers (Komp. Zhanhao He / Gang Chen, ) und Liuyang River (Komp. Jianzhong Wang). Tickets sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf auf www.reservix.de erhältlich.

Von Barbara Waretzi