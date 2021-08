Stralsund

Diese Kirche hat schon die ganz große Kunst gesehen. 2009 wurde das Lebenswerk des Wiener Künstlers Friedensreich Hundertwasser (1928–2000) in der Stralsunder Kulturkirche St. Jakobi präsentiert. 2011 folgte das zeichnerische Werk des Utrechter Liedermachers Hermann van Veen (76). 2017 wieder Erste Liga mit Werken des Hallenser Post-Pop-Art-Genies Moritz Götze (57). Seit Anfang Juli ist die Schau „Stranden“ der Berliner Künstlerin Juliane Ebner (50) zu sehen. Die Schau Ebners, die aus Stralsund stammt und schon Teilnehmerin der OZ-Kunstbörse gewesen ist, läuft bis 10. Oktober und beschäftigt sich mit dem Thema Heimat und ihren Wurzeln am Sund.

Juliane Schlosser: „A Beautiful Maze“(2020), Acryl auf Leinwand. Quelle: Christian Rödel

Multitalent wendet sich der Malerei zu

Und nun eine weitere Juliane, die das breite Spektrum der Kulturkirche zeigt. Juliane Schlosser (41) stammt aus Stralsund und hat seit 2004 in Berlin und der Türkei gelebt. In der Hauptstadt hat sie ihr Schauspielstudium am Europäischen Theaterinstitut absolviert und für freie Produktionen und Independent-Filmproduktionen gearbeitet. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin und Synchronsprecherin. Familiäre Gründe bewogen sie, sich der Malerei zuzuwenden und in ihre Heimatstadt zurückzukehren.

Dort arbeitet sie nun als Mitarbeiterin in der Kulturkirche, betreut die Migranten-Theatergruppe, die jetzt mit den Proben zum neuen Stück „Undine“ begonnen hat. Im Zentrum ihrer Arbeit stehe aber die Kunst, sagt sie: „Diese Bilder haben sich mehr oder weniger selbst geboren. Die göttliche Kraft, die durch uns hindurchfließt, ist direkt in sie eingeflossen.“

Autodidaktin auf der Suche

Ihre Themen seien Transformation und Liebe. Es geht oft um Kampf – nicht gegen, sondern für etwas – und um therapeutische Ansätze. Juliane Schlosser sagt: „Ob es die Liebe zu einem anderen Menschen oder zu Gott ist, überlasse ich jedem selbst.“ Dass die Autodidaktin noch sehr auf der Suche ist, zeigt sich darin, dass ihre Bilder eben selbst noch sehr auf der Suche sind. Da lässt sich noch keine einheitliche Handschrift erkennen, mal blickt Jackson Pollock durch, mal Sofia Nordmann oder eben Juliane Ebner.

Die Berliner Künstlerin Juliane Ebner (50) zeigt bis 10. Oktober in der Jakobikirche Stralsund ihre Ausstellung „Stranden“. Quelle: Christian Rödel

Julia Ebner im Kirchenschiff

Die steht in ihrem Gesamtwerk im Kirchenschiff für eine gereifte Form von Ansatz, Form und Thema. Eine Etage weiter oben bietet die Kulturkirche ein weiteres, ein Nischenkunstthema, mit Werken des Züricher Kontrastumkehr-Fotografen und Neurowissenschaftlers Hennric Jokeit (58).

Von Michael Meyer