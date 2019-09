Neue Ausstellung - Stralsunder Kulturkirche zeigt Werke aus China und Deutschland Neue Ausstellung in der Kulturkirche in Stralsund präsentiert Werke aus China und Deutschland

Fünf unterschiedliche künstlerische Handschriften sind in der neuen Ausstellung „Perspective matters“ zu sehen, die am Donnerstagabend in der Kulturkirche St. Jakobi eröffnet wurde: Chen Yan und Cao Xingyuan aus China, Wolfgang Weber, Grit Piolka und Hendrike Weber aus Stralsund (v.l.). Quelle: Christian Rödel