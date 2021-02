Stralsund

Kunst und Corona – bislang lässt sich das nicht besonders gut kombinieren. Der Kulturbereich ist seit einer gefühlten Ewigkeit extrem heruntergefahren, Veranstaltungen Fehlanzeige. Die Jugendkunstschule Vorpommern-Rügen bildet dennoch im Rahmen des Möglichen eine Ausnahme und hat deshalb für ihren jährlichen Atelierrundgang einen neuen Ansatz gewählt.

„Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir die Möglichkeit genutzt, die Werke von Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern anders zu zeigen. Außerhalb ihres gewohnten Umfeldes und innerhalb der sicheren Fenster der Stadt“, erklärt Kursleiterin Sarah Kunze. Denn trotz Virus sollte nicht auf das Schöpferische verzichtet werden: „In der Kunst finden wir Freiheit, sie hilft uns zu reflektieren und unsere Denkräume zu erweitern.“

Junge Künstlerinnen und Künstler werkelten im Homestudio

Noch bis zum 21. Februar sind in diversen Stralsunder Schaufenstern Arbeiten zu sehen, die junge Künstlerinnen und Künstler fleißig im Homestudio erstellt haben. 62 Kinder haben sich beteiligt, 137 Ausstellungsstücke sind es geworden. Das können Skizzen sein, Drucke oder Malerei, Collagen oder kleine Keramikobjekte aus dem Kurs „Quatschen und Matschen“. Hinzu kommen einige Gruppenarbeiten wie bei den Bushaltestellen.

Moment, Bushaltestellen? „Wir hatten die Möglichkeit, historische Bushaltestellen in Stralsund mit Graffiti zu gestalten“, berichtet Kunze. „Uns interessierte dabei die Geschichte, aber auch die Zukunft und die Mitgestaltung des Stadtbildes. Nach der Ideensammlung und ein paar Vorskizzen ging es mit Cans und Caps an die Haltestellen.“

Passend zum Ausstellungsort gibt es bei Friseur Gräning eine Collage mit Frisuren zu sehen. Quelle: Sarah Kunze

Hummer-Shirts im Treibhaus

Wer die Werke für sich entdecken und immer mal wieder überrascht werden möchte, sollte außerhalb der Altstadt auf dem Bus warten und ansonsten diesen Absatz überspringen. Denn wer hingegen ganz genau wissen will, wo die Kunst vorübergehend ein Zuhause gefunden hat, wird zum Beispiel in der Heilgeiststraße fündig bei Herzschwester (Hausnummer 68), Friseure Gräning (69), Tine’s Nudelküche (74), Treibholz (91), in der Straße Katharinenberg bei Foto Rotwang (13a), dem Traditionsverein (34) und der Spielkartenfabrik (35), bei der Ankleide (Apollonienmarkt 18), bei Karl’s Optik im Rathaus, der Goldschmiede Stabenow gegenüber, bei der Kaffee Bar (Alter Markt 16) oder bei H&M (Ossenreyerstraße 21 uns 22).

Bei Karl’s Optik im Rathaus gibt es bis zum 21. Februar nicht nur Brillen zu sehen. Quelle: Sarah Kunze

Kursleiterin Kunze macht außerdem Lust auf einen Blick ins Schaufenster beim Geschäft Treibholz. „Dort sind die Entwürfe von Emil und Adrian zu sehen, die im Kurs Grafik-Labor das gesamte Semester fleißig an T-Shirt-Entwürfen gearbeitet haben, im Atelier und im Homestudio.“ Das Ziel der beiden sei eine kleine Kooperation mit Treibholz gewesen. „Sie haben sich ein Konzept ausgedacht und dem Treibholz-Team vorgestellt. Die Leute waren begeistert“, erzählt sie. „Sobald wir wieder Präsenzkurse machen dürfen, wird eine limitierte Auflage von Hummer-Shirts gedruckt.“

Bufdis haben eine passende App entwickelt

Kunstinteressierte können sich auf ihrem Atelierrundgang ganz zeitgemäß von einer Anwendung auf dem Smartphone begleiten lassen. „Die App und das Logo der Aktion wurden gestaltet von unseren beiden Bufdis Celine Simon und Alina Lück“, sagt Sarah Kunze, die das alles koordiniert hat. Der Weg zur App führt über einen QR-Code. Wem das zu umständlich ist: Die Anwendung heißt TotoGo. Sie gibt es gratis beispielsweise im Google Play Store.

Über diesen QR-Code kommt man zur App TotoGo. Quelle: Lachmann Kai

Ferienangebot: Schrauben und Drucken In der Werkstatt der Spielkartenfabrik Stralsund können Ferienkinder an einer alten Tiefdruckpresse schrauben, sie wieder druckfähig machen und sich danach im Tiefdruck ausprobieren. Bei dieser Technik wird das Motiv mit einer Nadel in eine Platte geritzt. Diese wird eingefärbt, abgewischt und die Farbe dann beim Drucken aus den Vertiefungen aufs Papier übertragen. Das Angebot steht noch bis zum 19. Februar, montags bis freitags von 11 bis 16 Uhr. Ein Mittagessen ist den Kosten von zehn Euro pro Kind und Tag enthalten. Eine tägliche Teilnahme ist möglich. Warme Schrauberkleidung und Mund-Nasenbedeckung sind mitzubringen. Das Angebot ist auf sechs Teilnehmer beschränkt. Anmeldung: www.spiefa.de/winterferien

