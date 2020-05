Stralsunder Laufsportler rufen über Pfingsten zu drei sportlichen Tagen auf

Stralsund

Zu Pfingsten wird es für die Langstreckler unter den Läufern wieder sportlich. Die Laufgruppe des SV Hanseklinikum möchte alle Läufer und Walker Stralsunds und gerne auch von außerhalb einladen, über die Feiertage ihre Lieblingsstrecken unter die Sportschuhe zu nehmen.

Am Ende zählt die kollektive Leistung

Start für die Neuauflage des zu Ostern bereits erfolgreichen „ Coronathons“ ist am 30. Mai um 5.30 Uhr. Zielschluss am 1. Juni um 19.58 Uhr. Der späte Zielschluss ist dabei auch der Tatsache geschuldet, dass am Montag traditionell noch der Lauftreff der Läufer vom Hanseklinikum stattfindet. Die dort erbrachte Leistung soll natürlich noch mitgezählt werden. Die Organisatoren addieren die über Pfingsten gelaufenen Kilometer und dann wird am Montagabend deutlich, wie weit alle Teilnehmer zusammen gekommen sind.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

Der Fantasie der Läufer und Walker sind dabei keine Grenzen gesetzt. „Lasst uns auch die Landesgrenzen überschreiten und laufen bzw. walken nach…..???? Rostock? Partnerstadt Kiel? München? Oder sogar Paris?“, heißt es in dem Aufruf. Bis in die französische Hauptstadt wären immerhin 1177 Kilometer an kollektiver Laufleistung zu absolvieren.

Jeder Kilometer zählt

Lauf- und Walkinbegeisterte werden gebeten, ihre über Pfingsten gelaufenen Kilometer per E-Mail an info@laufgruppe-stralsund.de zu senden oder diese auf der Facebook-Seite der Laufgruppe des SV Hanseklinikums zu posten – gerne auch mit Fotos. Natürlich können alle Teilnehmer auch mehrfach laufen, es geht schließlich um die Kilometer. Danach veröffentlicht der Verein auf Facebook, welche Stadtmit der gemeinsam erzielten Laufstrecke zu erreichen gewesen wäre. Wer hat einen Tipp – wie weit laufen und walken die Laufgruppe und Freunde gemeinsam?

