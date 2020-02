Stralsunder Lazarusdienste: So soll Hinterbliebenen geholfen werden

Stralsund

Was für ein trauriger Anblick das für Martina Steinfurth gewesen sein muss: Im Krankenhaus sitzt ihr gegenüber ein alter Mann, sie schätzt ihn auf 85 Jahre. Er wartet. Dann kommt eine Schwester und drückt ihm eine blaue Tüte mit dem Nachlass in die Hand. Sie wünscht ihm alles Gute und sagt: „Auf Wiedersehen.“ „Das hat mich erschüttert. Da habe ich mir gedacht, dass man da doch etwas tun muss, ein Angebot schaffen, damit Menschen in solchen Situationen nicht alleine dastehen.“

Gedacht, getan: In der vergangenen Woche sind die neuen Stralsunder Lazarusdienste offiziell mit einer Andacht in der katholischen Kirche gestartet. Bis dahin war es für Steinfurth, die beim Hospizdienst der Caritas arbeitet, und ihre Mitstreiter ein weiter, mehr als ein Jahr dauernder Weg, auf dem sie aber immer mehr Unterstützung erfahren haben.

Nach Info-Abenden erklärten sich insgesamt 70 Ehrenamtliche bereit, verschiedene Aufgaben zu übernehmen und Menschen in schwierigen Lebenssituationen Hilfsangebote zu machen, etwa wenn ein Angehöriger verstirbt oder wenn psychische oder physische Belastungen zu groß werden.

Kooperation zwischen Gemeinde, Caritas und Erzbistum Berlin

„Von Anfang an war uns als Gemeinde und auch seitens der Caritas wichtig, dass es ein Dienst ist, der auch von der Kirche mitgetragen wird“, sagt Andreas Sommer, Pfarrer der neuen großen Pfarrei St. Bernhard, die die Gebiete Stralsund, Rügen und Demmin umfasst. Deshalb sei relativ schnell auch das Erzbistum Berlin eingestiegen, um den Dienst zu tragen und zu begleiten. Unterstützung wie ehrenamtliches Engagement sind aber unabhängig von Religiosität und Weltanschauung.

Die Lazarusdienste bündelten Angebote, so Sommer. Vieles gebe es schon, was durch die Dienste jetzt stärker präsent sein soll. Zudem erhielten Ehrenamtliche Fortbildungen in verschiedenen Bereichen bis hin zum Leiten von Beerdigungen. „Das Besondere ist, dass auch wir viel lernen“, sagt Uta Raabe vom Erzbistum Berlin. „Es ist nicht so, dass von vornherein schon alle Aufgaben fertig sind.“

Jeder Ehrenamtliche gebe einen Teil von sich dazu. Sie berichtet von einem Gespräch an einem Info-Abend, bei dem ein Interessent sagte, dass er sich eine Sterbebegleitung nicht vorstellen könne. Aber er habe ein Auto und sei bereit, einmal in der Woche jemanden zum Friedhof zu begleiten, der dort nicht mehr allein hinkomme.

Telefonnummer zur Vermittlung von Angeboten

Wer Hilfe und Beistand benötigt, kann sich ab sofort unter der Telefonnummer 03831 / 46 39 230 melden. Der Telefondienst wird von Ehrenamtlichen zwischen 8 und 22 Uhr abgedeckt. Wer anruft, dem werden Hilfen und professionelle Beratung vermittelt. „Dies ist aber keine Telefonseelsorge“, stellt Martina Steinfurth klar.

Bisher sind die Angebote auf Stralsund und das nähere Umland begrenzt. Perspektivisch könnten sie sich auf den gesamten Bereich der Pfarrei erstrecken.

Das bieten die Lazarusdienste Gespräche und Begegnungen: Besuchsdienst für alleinstehende oder vereinsamte Menschen, Geburtstagsbesuche, Gesprächsangebote. Vermittlung von professioneller Beratung zu Versorgungsmöglichkeiten, wie Patienten- und Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten durch die Caritas, allgemeine Hinweise zu Nachlassangelegenheiten. Beistand und Seelsorge in der Sterbestunde für Betroffene und Angehörige. Begleitung und Hilfe für Betroffene und Zugehörige bei Erkrankung oder Tod, Unterstützung im Alltag, etwa bei Behördengängen, Begleitung beim Bestatter, Vorbereitung der Beerdigung bis hin zum Leiten von christlichen und weltlichen Bestattungen. Vermittlung von Sterbebegleitungen in der vertrauten Umgebung, Fahrdienste zu Trauerorten, Angebote für Trauergruppen. Anteilnahme und Stärkung:Begleitung zur letzten Ruhestätte, Auslegung eines Erinnerungsbuches, Schaffung einer Trauerecke in den Kirchen.

Eine der Ehrenamtlichen ist Diana Zeuner. Sie ist hauptberuflich Pflegefachkraft im Palliativbereich und berichtet, dass es ihr selbst vor einiger Zeit überhaupt nicht gut ging und sie von Freunden und Bekannten unterstützt wurde. „Sie haben mich jeden Tag ein kleines Stück weit gerettet.“ Manchmal habe es auch schon ausgereicht, dass sie für sie da waren. Jetzt will auch sie auf diese Weise helfen.

Manchmal hilft es schon, einfach zuzuhören

„Es gibt viele verschiedene Krisen im Leben“, sagt sie. Diese könnten im Vorfeld eines Todesfalls oder für die Angehörigen danach entstehen. Sie müssen auch nicht nur mit dem Tod zu tun haben.

„Aber nicht Tod und Sterben sollen im Mittelpunkt stehen“, sagt Pfarrer Sommer, „sondern die Lebenden.“ Manchmal wüssten Menschen einfach nicht mehr weiter, vor allem wenn sie alleinstehend sind. Da könne es schon helfen, wenn einem einfach mal zugehört wird.

Von Kai Lachmann