Stralsund

Geschichte spannend statt staubtrocken darzustellen, gelingt Mark Fleckeisen besonders gut. Der Lehrer des Hansa-Gymnasiums wurde von Schülern und Eltern für die Aktion „Stralsund sucht den Superlehrer“ der OSTSEE-ZEITUNG vorgeschlagen. „Herr Fleckeisen geht gezielt darauf ein, was uns Schüler interessiert. Er schafft es, Geschichte mit aktuellen Themen zu verbinden. Das hält es so spannend“, stimmt auch Zehntklässlerin Julia Beckert der Nominierung von Mark Fleckeisen zu.

Indem er die Interessen der Schüler ins Zentrum stellt, gelingt es ihm, seine Faszination für die Geschichte auf sie zu übertragen. „Man muss natürlich die historischen Sachverhalte kennen, aber eben auch immer den Bezug zur Gegenwart dabei herstellen“, meint der 40-Jährige. Denn die Parallelen zur Vergangenheit lassen sich auch gerade in der aktuellen Situation des Krieges in der Ukraine erkennen. „Da müssen Fragen der Schüler beantwortet werden und spontan reagiert werden. Sie sollen Fragen stellen dürfen.“ Nur wenn die Interessen der Schüler aufgegriffen werden, motiviert dies die Jugendlichen, was letztendlich auch immer wieder den Lehrer in seiner Arbeit bestätigt.

Regionaler Bezug macht Geschichte greifbar

Wichtig ist ihm jedoch, dass die Schüler selbst ihre Antworten finden. „Es gibt nicht nur die eine Geschichte, es gibt immer mehrere Geschichten“, meint der Lehrer. Dies erfahren die Schüler der elften und zwölften Klassen unter anderem im Rahmen des Projektfachunterrichtes mit dem Zeitzeugenprojekt zur DDR-Geschichte. „Dort haben wir Akteure aus verschiedenen Bereichen eingeladen und auch die Schüler selbst konnten beispielsweise Angehörige einladen. Sie alle haben aus verschiedenen Perspektiven berichtet. Die Schüler haben ihre Fragen gestellt und eigene Auswertungen vorbereitet“, erklärt Mark Fleckeisen. Da die Sichtweisen vom Werftarbeiter bis zum Stasi-Häftling dann teilweise auseinander klaffen, bekommen auch die Jugendlichen unterschiedliche Eindrücke der Geschichte und lernen, sich damit auseinanderzusetzen.

Die Themen immer wieder mit Persönlichkeiten und Orten der Heimatstadt zu verbinden, macht die Geschichtsstunden auch immer lebendig. Dies wird in dem aktuellen Projekt, in dem die Schüler die Judenverfolgung anhand von Originalakten im Stadtarchiv erarbeiten, wieder spürbar. „Sie rekonstruieren das Leben der Menschen anhand alter Akten und stellen da auch wieder einen regionalen Bezug zur Geschichte her. Hier wird die Geschichte zum außerschulischen Lernort, denn die Häuser stehen teilweise noch.“

Gerade diese Themen, die von ihrer Aktualität nichts einbüßen, machen Geschichte lebendig. „Schüler kommen so auch stets mit der Familie ins Gespräch und das Geschichtsbewusstsein wird gesteigert“, so Mark Fleckeisen.

Die Menschen, ihre Geschichte und deren Umgang damit

Seit 2014 unterrichtet der Lehrer Geschichte und auch Sozialkunde am Hansa, kam dafür von Sachsen in die Hansestadt. „Ich hatte schon immer ein grundlegendes Interesse an Menschen, deren Geschichten und daran, wie Menschen mit Geschichte umgehen. In meinem Beruf kann ich das alles einbringen.“ Seine Interessen sorgen dann aber auch dafür, sich schnell heimisch zu fühlen in der Stadt.

Als Mitglied der „Initiative zur Erinnerung an jüdisches Leben in Stralsund“ stillt er nicht nur sein Interesse. „Wenn man sich mit der Geschichte einer Region vertraut macht, vervollständigt sich auch das Bild über die Stadt“, erklärt Mark Fleckeisen, der sich in Stralsund längst verwurzelt fühlt. Selbstverständlich besteht auch die Verbindung zu dem Stralsunder Geschichtsverein, vor dem seine Schüler ihre Projekte ebenfalls bereits vortragen durften.

Auf eine ganz andere Weise greifbar wurde Geschichte und Politik für die Schüler im März 2019. Da gelang es Mark Fleckeisen, die seinerzeit amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des Europatages in die Aula der Schule einzuladen, um hier 200 Schülern der Oberstufe Rede und Antwort zu stehen.

Von Wenke Büssow-Krämer