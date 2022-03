Stralsunder Lehrerin: "Die Kinder haben mich gerettet"

Stralsund

Kerstin Krause ist seit 37 Jahren mit Leib und Seele Lehrerin, und doch ist es ihr etwas unangenehm, dass ausgerechnet sie zu den Pädagogen gehört, die von Eltern für die OZ-Aktion „Stralsund sucht den Superlehrer“ vorgeschlagen wurde. „Da würde ich mich nicht hervorheben. Ich kenne genügend Kollegen, die es noch viel mehr verdient hätten“, sagt die 57-Jährige bescheiden. „Aber ich fände es gut, wenn der gesamte Berufsstand etwas mehr Anerkennung bekommt, bei dem, was momentan geleistet wird.“

Von einem Traumjob zum anderen

Dabei war der Lehrerberuf gar nicht ihre erste Wahl. Doch zu DDR-Zeiten blieben eben manche Wege verschlossen. Statt also Ärztin zu werden, folgte sie den Spuren ihrer Mutter und auch Tante und wählte den Studiengang zur Grundschullehrerin mit dem Wahlfach Werken. Doch mittendrin folgte 1983 erstmal der Umzug in die Hansestadt. Wie so oft war es die Liebe – auch die zum Wasser – die sie von Dresden an die Ostsee zog. „Das habe ich auch nie bereut.“ Und nachdem sie dann in Rostock ihr Studium weitergeführt und beendet hat, hat sie 1985 auch umgehend ihre berufliche Heimat in Stralsund gefunden. Nach den ersten Jahren an der Gerhart-Hauptmann-Schule ging es mit dem Wachstum des Stadtteils Grünhufe an die dortige Lenin-Schule.

Heute ist sie an der Montessori-Grundschule noch eine der zwei Kolleginnen, die die Entstehung von Beginn an begleitet haben. Hier bewies sich, dass auch Lehrer nie auslernen. Mit dem ersten Kurs absolvierte sie in Aachen das Montessori-Diplom. „Ich habe alle Phasen des Wachstums miterlebt. Und eigentlich könnten wir schon wieder umziehen, weil die Räume nicht reichen“, meint sie lachend. „Aber jetzt ist Schluss. Wir fühlen uns hier heimisch, und außerdem sind wir in dieser zentralen Lage für alle gut zu erreichen.“ Mit dem Lernen ist jedoch noch lange nicht Schluss. „Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Irgendwann kam Philosophie hinzu, und auch das habe ich noch studiert“, berichtet die Lehrerin, die inzwischen stellvertretende Schulleiterin ist.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch als Lehrerin nie ausgelernt

Später galt es, sich auf immer mehr Kinder anderer Muttersprachen einzustellen. Durch ihre Erfahrungen in der Nachhilfe für fremdsprachige Erwachsene – die sie abseits ihrer hauptberuflichen Tätigkeit gegeben hat – hat sie auch diese Herausforderung nicht gescheut. „Ich habe Russlanddeutsche betreut. Es gibt einem auch selber etwas, mal bei älteren Schülern reinzuschauen“, meint Kerstin Krause. Somit stehen neben den Fächern Mathematik, Werken und Philosophie auch DaZ – Deutsch als Zweitsprache – in ihrem Stundenplan.

Während der Phase des Aufbaus der Montessori-Pädagogik in Stralsund hat sie aber auch eines gemerkt: „Ohne die Eltern funktioniert es nicht. Da wäre jede alternative Unterrichtsform schwer umsetzbar.“ Die Unterstützung hat sich auch in der Pandemie gezeigt, in der nun andere Unterrichtsformen ermöglicht werden mussten. Dann bieten prompt auch Elternteile ihre Hilfe bei der digitalen Umsetzung an oder auch die Hortleiterin, als ursprüngliche Informatikerin, die zur Rettung eilt.

Ohne die Gemeinschaft des Kollegiums seien die Herausforderungen der letzten beiden Jahre nicht zu meistern gewesen, hebt die Stralsunderin hervor. „Das ist schon enorm. Und gerade in dieser Situation merkt man, wie sich der Lehrermangel über die letzten Jahre aufgebaut hat. Aber wir haben da noch Glück, in den Oberstufen sieht es schlimmer aus“, meint Kerstin Krause.

Halt in Krisenzeiten

Trotz aller Hürden und gemeisterten Herausforderungen ist der Beruf der Lehrerin noch immer lohnenswert und der beste Job der Welt für sie. „Die Entwicklung der Menschen zu verfolgen, wenn man sie nach Jahren wieder trifft und zu wissen, wir haben an unserer Schule dazu auch einen Beitrag geleistet, ist einfach toll“, beschreibt die Stralsunderin. Und manchmal hilft solch ein doch stressiger Job einem auch durch Krisenzeiten. Als Kerstin Krause 2013 an Krebs erkrankte stand für sie fest, nur zur Hause sitzen, kann sie nicht. Sobald es ihr Wohlbefinden, ihre Werte und ihr Arzt zuließen, schaute sie wieder in der Schule vorbei.

Stralsund sucht den Superlehrer – so können Sie mitmachen Euer Lehrer oder eure Lehrerin bietet über die schulischen Inhalte hinaus ein besonderes Projekt an? Er oder sie war in den Zeiten von Homeschooling kreativ in der Vermittlung des Lernstoffes oder hat sich intensiv um Kontakt bemüht? Euer Lehrer oder eure Lehrerin engagiert sich durch andere außerschulische Einsätze für Kinder und Jugendliche? Dann seid ihr bei unserer Umfrage genau richtig. Die OSTSEE-ZEITUNG und der Lions Club Stralsund-Waterkant wollen dieses Engagement würdigen. Schüler, Eltern oder auch Lehrerkollegen und Schulleitungen sind aufgerufen, uns von solchen Einsätzen zu berichten. Vorschläge – bitte immer mit Begründung – können ab sofort bis zum 13. April an stralsund@ostsee-zeitung.de eingesandt werden. Diese werden gesammelt und stehen dann in der Online-Umfrage zur Wahl. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt die vorgeschlagenen Lehrer aus Stralsund, Prohn, Altenpleen, Velgast, Franzburg, Niepars, Tribsees oder Steinhagen dann gerne vor.

Da sie an den Nachmittagen fakultativ Handarbeit anbietet, nutzte sie diese Gelegenheit, stundenweise bei ihren Schülern sein zu können, um den Kontakt nicht zu verlieren und auch Normalität zu spüren. „Ich habe immer gesagt: Die Kinder haben mich gerettet. Und das hat mir aber auch gezeigt, eigentlich willst du gar nichts anderes machen“, beschreibt sie die Situation. Stattdessen reiste sie noch in der Chemotherapie-Phase nach Israel, um an einem vom Bildungsministerium organisierten Holocaust-Projekt teilzunehmen.

Mehr Würdigung für die Pädagogen

Spürbar ist, Kerstin Krause liebt ihre Aufgabe als Lehrerin noch immer. „Ich würde mir aber mehr Würdigung der Grundschullehrer wünschen. Denn hier wird der Grundstein gelegt.“ Zufrieden blickt sie hingegen auf die Entwicklung der Schulen in Stralsund. „Ich finde es toll, dass bei den Planungen der Schulen in den letzten Jahren immer auch die Lehrer mit gefragt wurden und man tatsächlich auch die Leute, die dort arbeiten, hat mitbestimmen lassen.“

Grit Iden kennt Kerstin Krause als Lehrerin ihrer Kinder. „Meine Kinder – inzwischen neun und 13 Jahre alt – haben beziehungsweise hatten Frau Krause in Philosophie, vertretungsweise in sämtlichen Fächern und in der AG Handarbeit. Beide Kinder loben an Frau Krause, dass sie den Unterrichtsstoff gut erklärt, geduldig, hilfsbereit und humorvoll ist. Sie erzählt Geschichten von früher, die den Unterricht interessant machen“, begründet die Mutter ihren Vorschlag, Kerstin Krause für „Stralsund sucht den Superlehrer“ zu nominieren.

Noch sammelt die OSTSEE-ZEITUNG weiter Vorschläge für die Aktion „Stralsund sucht den Superlehrer“. Von den Eltern nominiert wurden bisher: Herr Reikowski und Frau Pfennig von der Grundschule „Gerhart Hauptmann“, Herr Becker von der Regionalen Schule Prohn, Herr Fleckeisen und Herr Kammel vom Hansa-Gymnasium sowie Frau Rudnick von der Regionalen Schule „Adolph Diesterweg“. Reichen Sie hier ihre Vorschläge ein!

Von Wenke Büssow-Krämer