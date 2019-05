Stralsund

Die Stralsunder Linkspolitikerin und Vize-Präsidentin der Bürgerschaft, Maria Quintana-Schmidt, fordert von der Stadtverwaltung mehr Einsatz bei der Verfolgung von Falschparkern in der Hansestadt. Auch außerhalb der Betriebszeiten der Parkautomaten müssten abgestellte Fahrzeuge vom Ordnungsamt der Stadtverwaltung kontrolliert werden, sagte Quintana-Schmidt. „Anwohner finden abends keinen Parkplatz. Aber die Stellflächen sind nicht belegt, weil sie überbelegt sind, sondern weil dort Leute parken, die dort nichts zu suchen haben. Würde in diesen Fällen hin und wieder jemand vorbeikommen, der ein Knöllchen ans Auto macht, würde man damit die Leute erziehen“, führte sie am Donnerstagabend während der letzten Sitzung der Bürgerschaft in der ablaufenden Wahlperiode weiter aus. Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai wird eine neue Bürgerschaft gewählt.

Linke wünscht sich Konzept der DDR-Volkspolizei zurück

An besonders neuralgischen Punkten wie in der Nähe der Gerhart-Hauptmann-Schule würden Autos in den Abendstunden sogar Radwege versperren. Wenn sie die Stadtverwaltung auf die Missstände aufmerksam mache, hieße es regelmäßig, dass im Ordnungsamt für Kontrollen am Abend und am Wochenende nicht genügend Leute vorhanden seien und ohnehin gespart werden müsse, sagte Quintana-Schmidt. Und dann kam’s: „Man müsste mal wieder, so wie wir das früher hatten, also sehr, sehr früher, einen ABV in jedem Stadtgebiet haben.“ In Reaktion auf ungläubiges Raunen in den Reihen der Bürgerschaft schob Quintana-Schmidt rasch hinterher, dass sie dies „ironisch gemeint“ habe. „Auf jeden Fall brauchen wir wieder mehr Sicherheit und Ordnung.“

ABV lautete zu DDR-Zeiten die Abkürzung für den Abschnittsbevollmächtigten – einen Polizisten der Volkspolizei, der für die polizeilichen Aufgaben in den Gemeinden oder Stadtteilen zuständig war. In seinem Abschnitt war er der Ansprechpartner für die Anwohner und ging dort oft mehrfach täglich auf Streife. Der ABV hatte ähnliche Aufgaben wie ein heutiger Kontaktbereichsbeamter der Polizei.

„Schade, dass Rotfuchs nicht mehr im Amt ist“

Auch dieser Bogen gelang Quintana-Schmidt in ihrer kurzen Rede noch: Sie kritisierte zugleich das Verhalten von Radfahrern in Stralsund und bedauerte, dass „der Rotfuchs nicht mehr im Amt ist. Man wird ja wirklich fast überfahren in der Fußgängerzone“. Den Spitznamen „Rotfuchs“ trägt in Stralsund der Polizist Winfried Roock wegen seiner rötlichen Haarfarbe. Er galt als strengster Cop der Stadt, wechselte aber Anfang 2019 nach 35 Dienstjahren in den Ruhestand. Roock war oft in der Fußgängerzone auf Streife unterwegs und stoppte Radfahrer mitunter mit einem kräftigen Griff am Gepäckträger.

Anlass für die Einlassungen der Linkspolitikerin war die Forderung der CDU-Stadtvertreterin Ann Christin von Allwörden, in Stralsund einen kommunalen Ordnungsdienst aufzubauen, der anders als die Mitarbeiter des Ordnungsamtes derzeit, deutlich öfter auf der Straße unterwegs ist. In einem entsprechenden Beschlussantrag der CDU, der von der Bürgerschaft mehrheitlich befürwortet wurde, heißt es: „Der kommunale Ordnungsdienst soll im gesamten Stadtgebiet präsent sein und auch Kontrollen am Abend beziehungsweise in den Nachtstunden sowie an den Wochenenden durchführen“, sagte von Allwörden. Nach dem Beschluss muss Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) der Bürgerschaft nun bis September ein Konzept zur Einführung eines Ordnungsdienstes vorlegen.

Laut von Allwörden sollten die zusätzlichen Ordnungshüter in bestimmten Bereichen besonders tätig werden: bei der Überwachung von öffentlichen Plätzen und Wegen sowie der Grünanlagen und Spielplätze. Hinzu kämen Kontrollen von Hundehaltern. Auch die Überprüfung des ruhenden Verkehrs gehöre dazu, wie sie das Ordnungsamt heute bereits vornimmt. Dass damit zugleich eine Ausweitung der Knöllchen-Vergabezeiten in die Abendstunden und ins Wochenende verbunden ist, betonte von Allwörden nicht explizit. Auch in dem vorgelegten Beschlussantrag findet sich kein Hinweis darauf. In Greifswald existiert bereits seit Ende 2013 ein kommunaler Ordnungsdienst.

SPD befürchtet enorme Kosten

SPD-Fraktionschef Peter van Slooten kritisierte, dass CDU-Innenminister Lorenz Caffier es war, dem es nicht gelungen sei, die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern so zu reformieren, dass alle polizeilichen Aufgaben dennoch ausreichend erfüllt werden können. Angesichts der Pläne für einen kommunalen Ordnungsdienst könne sich die Landesregierung dann möglicherweise zurücklehnen, weil die Kommunen nun selbst die Aufgabe übernehmen würden, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Hinzu komme „ein enormer Kostenblock“, den die Einführung eines zusätzlichen Ordnungsdienstes verursachen würde. Stattdessen solle das Land die Polizei so ausstatten, dass „die gefühlte Sicherheit der Einwohner dieser Stadt gewährleistet ist“. Die Grünen schlossen sich dieser Kritik an und lehnten den Antrag der CDU ebenfalls ab.

Ann Christin von Allwörden widersprach der Einschätzung van Slootens. Die Polizei sei weder für den ruhenden Verkehr noch für die Kontrolle der Hundehalter, für illegale Müllentsorgungen oder Ähnliches zuständig. „Das sind die originären Aufgaben des Ordnungsamtes und nicht der Polizei.“ Dies sei im Sicherheits- und Ordnungsgesetz des Landes klar geregelt. Von Allwörden: „Wenn wir den kommunalen Ordnungsdienst nicht aufstellen, dann übernimmt diese Dinge nicht die Polizei, weil das nicht deren Aufgabe ist. Wir dürfen das nicht vermischen.“

Benjamin Fischer