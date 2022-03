Stralsunder Marzipan: Nur im Kupferkessel bekommt man diesen Geschmack

Stralsund

Einmal in der Woche geht es heiß zu in der Sumara-Produktionsstätte in Andershof. Dann wird die Marzipanmasse in dem sich drehenden, 50 Jahre alten Kupferkessel über der Gasflamme etwa 50 Minuten lang geröstet und dabei stets von den beiden Eichenpaddeln in Bewegung gehalten, damit sie nicht anbrennt. „Das können auch fünf Minuten mehr oder weniger werden, da die Mandeln mal öliger und mal trockener sind“, erklärt Stefan Rossow, der 2015 hier in die Marzipan-Produktion eingestiegen ist. Und er weiß: „Nur im Kupferkessel bekommt man diesen Geschmack hin.“

Doch vor dem Rösten kommt das Mahlen. Dafür werden die Mandeln aus Kalifornien bereits am Vortag gezuckert. Früh am Morgen landet das Mandel-Zucker-Gemisch mit einem Verhältnis von 70/30 dann in den beiden Zerkleinerern, die es vermahlen – doch nicht zu fein. Denn auch auf den Mahlgrad haben Stefan Rossow und sein Kollege Heiko Fanter, der seit 2018 an seiner Seite ist, stets ein Auge. „Da bleibt auch mal eine ganze Mandel drin. Das ist ein Qualitätsmerkmal“, erklärt der gelernte Bäcker Heiko Fanter, der die gemahlene Masse in den Röster gibt.

Nichts erinnert hier an Massenproduktion. Bei jedem Arbeitsschritt, vom Mahlen über das Rösten und Abkühlen, bis zum Auswalzen und Glasieren können sie jederzeit die Qualität überprüfen und die Prozesse variieren.

Konditormeister Stefan Rossow (43) hat 2015 die Marzipanherstellung für Sumara übernommen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

150 Kilogramm Marzipan in einer Woche

Nachdem die Kesselfüllung dann ihre Röststunde absolviert hat, muss sie darin jedoch noch gut anderthalb Stunden abkühlen, damit das Marzipan dann weiter in abgefüllten Blöcken für 24 Stunden auskalten, ruhen und abbinden kann. Für den Kupferkessel beginnt dann allerdings die zweite Schicht, mit der inzwischen gemahlenen Mandelmasse. „Die ist bei uns etwas gröber als die handelsübliche Supermarktware, aber so kitzeln wir das Mandelaroma heraus“, sagt Stefan Rossow.

150 Kilogramm Marzipan werden mit den zwei Kesselfüllungen am Rösttag hergestellt, und müssen von den beiden Männern in den kommenden Tagen verarbeitet werden. Marzipanbrote, Happen, Tafeln, Seepferdchen, Ostereier, Tannenbäume oder die beliebten Stralsundtaler mit Stadtwappen entstehen dann nach dem Ausrollen, Ausstechen und einem eventuellen Schokobad des Marzipans.

Hilfestellung gibt inzwischen auch die Ausformmaschine, die Brote oder Happen formt und die Marzipankartoffeln gleich in das Kakaopulver plumpsen lässt. Herzen, Sterne und Taler werden noch immer per Hand ausgestochen. „Anfangs habe ich die Brote auch noch per Hand geformt“, erinnert sich der Konditormeister. Doch die Nachfrage steigt ständig und Bestellungen aus Berlin, Dresden, Bayern sowie der Schweiz, Österreich oder Frankreich machen die technische Hilfe trotz aller noch reichlich vorhandener Handarbeit willkommen.

Erster Konditor-Lehrling bei Sumara

2019 legte Stefan Rossow die Meisterprüfung ab, um in seinem Handwerk auch ausbilden zu dürfen. Vor zwei Jahren bekam er dann erstmals die Gelegenheit, sein Wissen weitergeben zu können. „Nachwuchsförderung ist mir wichtig“, sagt Stefan Rossow. Die erste Auszubildende des Unternehmens hat nun im zweiten Lehrjahr gerade ihre Zwischenprüfung absolviert. „Die Konditorausbildung besteht ja nicht nur aus Marzipanherstellung. Daher stehen bei uns auch immer mal wieder Torten auf dem Plan.“

Heike Krabbe gehört erst seit einigen Monaten zum Team. Sie übernimmt behutsam die Aufgabe der liebevollen Verpackung. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Den Appetit der Feinschmecker können sie nun also zu dritt stillen. Aktuell werden auch alle Hände gebraucht, denn in dieser Woche beginnt der Verkauf der Osterartikel. Seit einigen Monaten gehört auch Heike Krabbe zum Team, die die Leckereien frisch vom Blech verpacken darf. „Die Arbeit macht Spaß, schließlich esse ich auch selber gerne Marzipan. In der Saison wird dies zur Mammutaufgabe, wie man auch im letzten Weihnachtsgeschäft gesehen hat. Die limitierten Adventskalender waren schnell ausverkauft“, berichtet Heike Krabbe mit einer Ansammlung von verschiedensten Schachteln für die Tafeln und Tüten für die Happen vor sich.

Täglich werden die frisch produzierten und abgepackten Produkte abgeholt und ins Lager am anderen Ende der Stadt gebracht. Hier sind zwei Kolleginnen damit beschäftigt, große und kleine Bestellungen versandfertig zu machen und liebevoll mit Holzwolle verpackt auf die Reise bis in unsere Nachbarländer zu schicken. Schließlich ist von der Bestellung bis zur Lieferung ein Zeitraum von drei bis fünf Tagen versprochen.

Sortimentsvielfalt wächst zu den Feiertagen

Vor Festtagen wie Weihnachten, Ostern oder auch Valentinstag und Herrentag hat das Team alle Hände voll zu tun. Dann kommen immer wieder neue Produkte hinzu. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Achtzehn verschiedene Produkte gehören zum Sortiment – zu den Feiertagen kommen noch viele weitere hinzu. Und immer wieder werden auch neue Geschmacksrichtungen getestet, wie aktuell die Schwarze Johannisbeere.

Doch mag man Marzipan auch selbst noch gerne naschen, wenn man es den ganzen Tag vor Augen und vor allem seinen Duft in der Nase hat? „Jeden Tag einen Happen. Das muss sein“, meint Heiko Fanter. „Dabei habe ich früher gar kein Marzipan gegessen.“ Ganz daran vorbei kommt auch sein Kollege nicht. „Probieren ja – schließlich ist das auch immer eine Qualitätskontrolle. Aber ein ganzes Brot bekomme ich nicht herunter“, schmunzelt Stefan Rossow.

Neben dem Online-Verkauf sind die regionalen Leckereien in ausgesuchten Feinkostläden und auch lokalen Edeka-Märkten erhältlich.

Von Wenke Büssow-Krämer