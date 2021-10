Stralsund

Für diese Chance hat Boxer Max Suske lange und hart gearbeitet. Der junge Stralsunder gibt am Sonnabend in Magdeburg auf der SES-Box-Gala sein Profidebüt. Der 18-Jährige wird im Mittelgewicht antreten.Suske ist in Mecklenburg-Vorpommern schon lange kein Unbekannter mehr. Seit acht Jahren ist er sehr erfolgreich im Nachwuchsbereich unterwegs.

Er ist siebenmaliger Landesmeister in MV, wurde an das Landesleistungszentrum in Schwerin delegiert und konnte zudem bei vielen internationalen Turnieren Siege einfahren. Mit Profitrainer Georg Bramowski, dem langjährigen Co-Trainer von Ulli Wegner, an seiner Seite, geht Max Suske in seinen ersten Profikampf. Dabei trifft der 18-Jährige auf den etwas kleineren und älteren Richard Walter.

Erfahrener Trainer spornt Suske an

In Magdeburg will Suske nun den ersten großen Fight für seine Profikarriere liefern. Beim Wiegen am Freitagnachmittag brachte er ein Kampfgewicht von 72,4 Kilo auf die Waage. „Ich versuche, meine Chance zu nutzen und einen guten Kampf hinzulegen“, sagt Max Suske vor dem Kampf im Interview optimistisch. „Ich bin sehr froh, dass ich hier mein Profidebüt geben darf und freue mich auf diesen Samstag.“ Über seinen Trainer sagt Suske: „Er zieht jeden mit. Man kann bei ihm nicht wenig machen. Bei diesem Trainer wird immer Vollgas gegeben.“

Beim Wiegen: Max Suske steht in Magdeburg seinem Gegner Richard Walter gegenüber. Quelle: Koch/Suske

Suskes Kampf zählt zum Rahmen eines spektakulären Rematches. Der Hauptkampf der SES-Box-Gala wird zwischen Weltmeister Robin Krasniqi und Ex-Weltmeister Dominic Bösel ausgetragen. Dazu stehen zwei weitere Titelkämpfe auf dem Programm. Peter Kadiru, der Deutsche Meister im Schwergewicht, verteidigt seinen Titel erstmals gegen den Ex-Meister Boris Estenfelder. Weiterhin wird der junge Schwergewichtler Viktor Jurk aus Flensburg ebenfalls sein Profidebüt geben.

Max Suske beim Wiegen. Mit einem Kampfgewicht von 72,4 Kilo tritt er im Mittelgewicht an. Quelle: Koch/Suske

Das Erste/ARD wird die SES-Box-Gala in seiner Sendung „Sportschau“ live ab 23.40 Uhr übertragen.

Von Kay Steinke