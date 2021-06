Stralsund

Der 47-jährige Stralsunder Stefan Koeck wurde kürzlich beim Rostocker Fish-Film-Festival mit einem Medienpreis ausgezeichnet. Er erhielt für sein soziales Engagement mit Kindern und Jugendlichen den zweiten Platz in der Kategorie „Freizeit und Teilhabe“. Der 47-jährige kommt ursprünglich aus Mainz und lebt und arbeitet seit 2004 als freiberuflicher Erzieher in Stralsund. Er ist selbst zweifacher Vater.

Mit der von ihm gegründeten Medienwerkstatt Identity Films ist Koeck seit dem 31. Mai anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. „Es lassen sich spielerisch Kompetenzen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft & Technik erlangen. Zusammenhänge unserer digitalisierten Welt werden so besser verstanden von den Kindern und sie werden handlungsfähiger“, sagt der Medienpädagoge und ergänzt: „Kinder werden ermutigt, Interessen in diesen Bereichen zu entwickeln und zu vertiefen“.

Von Christian Rödel