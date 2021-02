Stralsund

Das Deutsche Meeresmuseum kommt jetzt nach Hause – ohne Wasserflecken zu hinterlassen, aber mit einem Schwall unterhaltsamer Informationen. Drei Angebote hat das Haus erarbeitet, um Kinder und Erwachsene trotz coronabedingter Schließung aller Museen erreichen.

Angebot Nummer eins ist das sogenannte Taschenmuseum. Es handelt sich dabei um eine Bastelanleitung als PDF-Datei, die auf der Seite www.kindermeer.de/aktuelles runtergeladen und anschließend ausgedruckt werden kann. Sie enthält ein Schnitt- und Faltmuster für kleine Schachteln, Sammeletiketten zum Ausschneiden sowie ein Sammlungsverzeichnis. Damit können Museumsfans verschiedene Fundstücke, etwa Muscheln oder Steine, systematisch in einer eigenen Sammlung aufbewahren und dabei ein Stück Museumsarbeit kennenlernen.

Mit App und Podcast schlauer werden

Wer lieber sein Wissen über die größten Säugetiere der Welt auf die Probe stellen möchte, wird in der App „MuseumStars“ fündig. Es gibt sie kostenlos im App Store und im Google Play Store. Mehr als 50 Museen aus Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz sind dort mit ihren Challenges – also kleinen Wettbewerben – vertreten. Auch das Ozeaneum. Mit der Challenge „Welt der Wale“ werden Groß und Klein garantiert zu Walexperten. Das wird nicht leicht. Zum Glück gibt es zwischen den mehr als 80 Walarten große Unterschiede – einige von ihnen kann man mithilfe der App genauer kennenlernen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und schließlich Neuigkeit Nummer drei: Das deutsche Meeresmuseum folgt einem großen Trend und bietet ab sofort den Podcast „Unsere Meereswelten“ an. Die erste Folge dauert etwa zehn Minuten und beschäftigt sich mit einer delikaten Angelegenheit: Es geht um die Fortpflanzung im Meer. Dabei erfährt der Hörer von durchaus ungewöhnlichen Liebesabenteuern am Meeresboden. Die laufen etwa so ab: Er trifft sie in der Dunkelheit der Tiefsee, öffnet sein Maul und beißt zu. Und dann? Wer das wissen will, erfährt alles unter www.deutsches-meeresmuseum.de/podcast.

Von Juliane Schultz