Stralsund

Wo heute an der Ecke Ossenreyerstraße/Ravensberger Straße in einer modernen Bäckerei-Filiale Brot, Kuchen und Snacks verkauft werden, wurde vor ziemlich genau einem halben Jahrhundert die Eröffnung eines Milchfachgeschäfts gefeiert. Zahlreiche Stralsunder dürften sich an die HO-Verkaufsstelle mit dem großen Sortiment noch erinnern.

Zwei Wochen nach der Eröffnung verfassten die Norddeutschen Neuesten Nachrichten, die damals auch in Stralsund erschienen, einen Zeitungsbericht über das Geschäft. Dieser war einerseits sehr freigiebig mit Informationen: „Die Kunden kommen gerne und nehmen durchschnittlich an einem Tag Waren im Wert von 5000 Mark mit nach Hause, freitags oft sogar für ungefähr 7000 Mark.“

„Unübersehbar viele Arten Schmelzkäse“

Andererseits war der Artikel – wie könnte es anders gewesen sein – voll des Lobes für die ökonomische Stärke der DDR: „Feinschmecker spüren auf der eigenen Zunge, zu welch großen Leistungen die Milchwirtschaft unserer Republik in der Lage ist.“ 54 Sorten Käse, Milch, Butter und andere Milchprodukte galten als Beweis. Hinzu kamen: „Joghurt, Quark, Weichkäse und vor allen Dingen Schmelzkäse in – so scheint es jedenfalls – geradezu unübersehbar vielen Arten.“

Das Geschäft wusste mit großer Auswahl zu punkten. Quelle: Fritz Witt

Auch Irmgard Fuhrmann, Leiterin des kleinen Kollektivs der Verkaufsstelle, zeigte sich euphorisch: „Wir haben uns sehr gefreut, dass man uns eine so schöne Verkaufsstelle anvertraut hat. Das war für uns das schönste Geschenk zum Geburtstag unserer Republik.“ Das „Reich“ von Frau Fuhrmann umfasste 80 Quadratmeter und war für damalige Verhältnisse tatsächlich nicht gerade klein. Denn bevor der Milchladen einzog, teilten sich gleich drei Läden die Fläche: Eine Menü-Verkaufsstelle, eine Spirituosen- und eine Geflügelverkaufsstelle wurden zusammengelegt.

Milchladen führte Tradition fort

Die Tradition eines Milchladens an der Adresse geht zurück bis ins Jahr 1923. „Damals eröffnete Richard Meyer ein Feinkost- und Fettwarengeschäft und verkaufte dort später auch Spirituosen“, berichtet Stadtarchivar Andreas Neumerkel. „1924 übernahm Ernst Neumuth den Laden. Am 6. Oktober 1944 kam er beim Bombenangriff auf Stralsund ums Leben. Fortan führte seine Frau das Geschäft weiter.“

Im 1969 eröffneten Feinkostgeschäft, das die Stralsunder schlicht „ Milchladen“ nannten, wurden regionale Produkte angeboten, etwa Käse aus der Produktion des Stralsunder Kombinates Milchwirtschaft. Die Ware gab es im individuellen Verkauf über die Theke, zum größten Teil aber in Selbstbedienung.

Aus „Roter Oktober“ wurde „Bediene dich selbst“

An dieses Prinzip waren die Stralsunder schon gewöhnt. Der erste Selbstbedienungsladen eröffnete im März 1959 am Apollonienmarkt 10 und trug den Namen „HO-Fix“. Wenig später zog die Konsum-Genossenschaft nach mit einem Laden in der Stalinstraße, die ab 1961 wieder Frankendamm hieß. Nicht nur Lebensmittel, Kosmetik und Molkereiprodukte gab es dort. Der Verkaufsstellenleiter hob seinerzeit besonders hervor, dass man den Stralsundern allein 30 Weinsorten anbieten könne. „Bediene dich selbst“ war nicht nur das Motto, sondern auch der Name des umgebauten Geschäfts. Vorher hieß die Verkaufsstelle „Roter Oktober“.

Alles drei Geschäfte gibt es heute nicht mehr. Der Milchladen hatte kurz nach der Wende geschlossen. Die Räume bezog später ein kleines Lebensmittelgeschäft der Firma „Ihre Kette“. „So einen Milchladen könnten wir in der Innenstadt heute wieder gut gebrauchen“, findet Neumerkel.

„Ihre Kette“ verkaufte in den Räumen in den 1990er Jahren Lebensmittel. Heute ist dort ein Backwarengeschäft. Quelle: Stadtarchiv/Neumerkel

Mehr zum Autor

Lesen Sie weiter:

Zeitreise durch 300 Jahre Brunnenaue

Die größte Kaufhalle der Nordbezirke

Stralsunder Kultlokal „Trocadero“: Sieben Kilometer auf hohen Hacken

Von Kai Lachmann