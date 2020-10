Stralsund

Andreas Neumerkel ist langjähriger Mitarbeiter des Stralsunder Stadtarchivs. Er kennt die Geschichte der Hansestadt wie kaum ein Zweiter. Nun hat er während einer Recherche etwas Bemerkenswertes herausgefunden, wie er hier schreibt:

Das dreigeschossige Gebäude in der Henning-Mörder-Straße 4/4a an der Ecke zum Katharinenberg ist ein denkmalgeschütztes Bauwerk. In der „Illustrierten Denkmalliste“ der Hansestadt Stralsund steht, dass es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Kaserne errichtet wurde. Nach neuesten Forschungen muss diese Ansicht aber revidiert werden.

„Furchtbares umfassendes Kreuzfeuer auf die unglückliche Stadt“

Auf dem sogenannten Staude-Plan von 1647, einer Draufsicht auf die Stadt, ist auf dem Grundstück ein zweigeschossiges, lang gestrecktes Haus mit Satteldach zu sehen. 1678 belagerte der Große Kurfürst von Brandenburg die alte Hansestadt. Am 10. Oktober um die Mittagszeit „begann von den drei Geschützstellungen auf dem Dänholm, dem Mühlenberge und vor dem Tribseerthore gleichzeitig ein furchtbares umfassendes Kreuzfeuer auf die unglückliche Stadt“. Insgesamt die Hälfte aller Gebäude der Innenstadt lag nach dem Beschuss in Schutt und Asche. Im Quartier zwischen dem Neuen Markt, der Landesherrenstraße (heute Poststraße), dem Katharinenberg und der Mörderstraße blieb kein Gebäude verschont.

In der Schwedischen Matrikel von 1706, einer Beschreibung aller Häuser, steht, dass das Gebiet ein „Ödplatz“ sei. Keiner konnte sagen, wie viele Häuser hier einst standen. Es gäbe „auch nicht dazu einige sichere Zeichen von alten rudera“, also Schutthaufen oder Trümmer.

Stattliche 9700 Reichstaler

An der Ecke zum Katharinenberg errichtete Mitte des 18. Jahrhunderts Jochim Christian Melms eine kleine Behausung. Besitzer waren in der Folge Fuhrmänner, so Andreas Koppe, Carl Hinrichs und Jochim Jacob Schepler, der die Witwe Hinrichs geheiratet hatte. Hauszimmerer Johann Ehrenfried Zeden erwarb es dann mit einer daneben befindlichen „wüsten Stelle“ am 4. Juni 1842. Ihm folgte im Jahre 1851 als Eigentümer der Zimmerer Heinrich Christoph Wulff. Er kaufte noch eine weitere „wüste Stelle“, ließ das Eckgebäude abreißen und errichtete 1852 auf den drei Grundstücken ein dreigeschossiges Wohnhaus. So steht es im Quartierbuch, das man auch als Grundbuch bezeichnen kann.

Lange Zeit hieß die Gasse zum Neuen Markt in Stralsund nur „Mörder-Straße“. Quelle: OZ-Archiv

Gruseliger Straßenname Die Henning-Mörder-Straße trug früher nur die Bezeichnung Mörderstraße. Der Name geht zurück auf eine Familie mit diesem Namen. Schon 1293 ist ein Vogt namens Johanes Mörder nachweisbar. Nach massiven Beschwerden der Bewohner der kurzen Gasse, die den Straßennamen als zu „gruselig“ empfanden, beschloss die Stadtverwaltung im Jahre 1934, vor das Wort Mörder den Vornamen Henning zu setzen, nach dem Bürgermeister Henning Mörder, der um 1500 lebte.

Durch Ratsdekret vom 28. Juli 1852 wurde das neue Gebäude steuerlich neu eingestuft. Zimmerer Wulff verstarb am 22. Februar 1864. Die Erben verkauften das große Wohngebäude am 16. April 1869 an den Kaufmann Carl Johann Drews. Immerhin 9700 Reichstaler, für damalige Verhältnisse eine stattliche Summe, legte der Kaufmann für das Gebäude auf den Tisch.

Ein kurzer Text, zwei Pläne, fertig ist der Bauantrag

Im Frühjahr 1887 zerstörte ein Brand Teile des Hauses. Kreisbaumeister Ohnesorge zu Bergen, dem mittlerweile das Haus gehörte, stellte am 7. Mai 1887 ein Gesuch „betreffend Wiederaufbau des Hauses Mörderstraße 4“. Darin heißt es kurz und knapp: „Das von mir käuflich erworbene und durch Feuer beschädigte Wohnhaus auf dem Grundstück Mörderstraße Nr. 4 beabsichtige ich nach Maßgabe der in duplo beigefügten Zeichnung wieder auf- resp. durchzubauen. Ich bitte mir die Genehmigung zu dieser Bauausführung zu ertheilen und dieselbe der hiesigen Firma Voss & Schütz zugehen zu lassen. Ohnesorge, Kreisbaumeister in Bergen.“

Dieser kurze Text und zwei Pläne, das war der ganze Bauantrag. Kaum zu glauben, wenn man sich heutige Bauanträge ansieht. Auf das Gesuch schrieb dann Stadtbaumeister von Haselberg: „Gegen das Gesuch ist Nichts einzuwenden.“

Diese Aufschrift steht auf dem besagten Haus in der Henning-Mörder-Straße. Quelle: Pressestelle der Stadt Stralsund

Im Jahre 1912 erwirbt Otto Gustav Reinhold Schulz das Haus. Er lässt noch im gleichen Jahr auf dem Hof einen großen Pferdestall errichten und eröffnete ein „Fuhrgeschäft“. Über der Tür an der abgerundeten Eckachse steht noch heute: „ Otto Schulz. Fuhrgeschäft. Fernruf 2275“.

Von Andreas Neumerkel