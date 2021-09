Stralsunder Montessori-Grundschule feiert den 30. Geburtstag 

1991 wurde die Montessori-Grundschule „Lambert Steinwich“ in der Hansestadt gegründet. Zur Feier des Tages wurde die Spendentafel enthüllt und eine Zeitkapsel auf dem Schulhof vergraben. Darin befindet sich neben persönlichen Botschaften der Schüle auch eine Corona-Maske, welche an die letzten beiden Jahre erinnern soll. Maximus Mönnich verrät der OZ, was er auf seinen Brief geschrieben hat.