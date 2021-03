Stralsund

Die Hansestadt Stralsund ehrt den jüdischen Geschäftsmann John Ely Horneburg mit einer eigenen Ausstellung. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht, zeigt das Stralsund Museum ab dem 19. März 2021 die Schau „Von mehr Leid Liedlein singen – der Ausverkauf des jüdischen Geschäftes Horneburg“ im Museumshaus in der Mönchstraße 38, digital und auch im Stadtraum.

Beleuchtet wird dabei ein dunkles Kapitel der Stralsunder Stadtgeschichte. Denn die Schau thematisiert das Schicksal des jüdischen Geschäftsmannes nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland. Horneburg selbst führte ab 1918 erfolgreich ein Antiquariat, bis die Gesetzeslage für die jüdische Bevölkerung dramatisch verschärft wurde. So wurde ihm per Verordnung Ende 1938 die selbständige Betriebsführung untersagt, kurze Zeit später wurde sein Geschäft geschlossen und abgewickelt.

Mit der Ausstellung soll Horneburgs Schaffen als Fotograf, Geschäftsmann und Sammler in den Fokus gerückt werden. Nicht nur im Museumshaus wird die Ausstellung gezeigt, sondern auch auf den Litfaßsäulen in der Stadt und digital. Im Museumshaus werden Objekte gezeigt, die das damalige „Stralsundische Museum für Vorpommern und Rügen“ bei der Abwicklung der Horneburgischen Firma erworben hatte.

Dienstags und sonntags von 10 Uhr bis 17 Uhr kann im Stralsunder Museumshaus mehr über das Leben Horneburgs erfahren werden. Weitere Infos finden Sie unter www.stralsund-museum.de

Von ak