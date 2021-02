Stralsund

Corona hat ein Herzensprojekt des Stralsunder Musikers Lars Engelbrecht hart ausgebremst. Zusammen mit anderen Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern hat der 42-Jährige ein Album erarbeitet, das einerseits in schwierigen Lebenslagen Mut machen soll – und auf der anderen Seite den Norden und seine Lebenskultur feiert.

Doch die geplante Platte mit dem Titel „Schlaraffenland“ steckt fest. Zwar konnten viele der insgesamt 19 Lieder bereits vor dem zweiten Lockdown Ende 2020 im Studio aufgenommen werden – doch für Produktion, Veröffentlichung und CD-Pressung fehlt nun das Geld.

Keine Aussichten auf Auftritte in 2021

„Wenn man schon so viel Geld in die Hand genommen hat, kann man nicht einfach aufhören“ sagt Engelbrecht, der für das Gemeinschaftsprojekt in Vorleistung gegangen ist. Der 42-Jährige, der nicht nur als Musiker, sondern auch als Kinderbuchautor von „Charlie hat den Hut auf“ oder „Das Gretzo will segeln“ bekannt ist, wollte das restliche Geld für Veröffentlichung über Auftritte einspielen. „Davon habe ich sonst bis zu 120 im Jahr“, sagt er.

„Lesungen, Live-Performances und auch Konzerte.“ Doch während er im Sommer 2020 noch einige Aufträge hatte, sieht die Situation für seine Zunft momentan noch prekärer aus. „Die Lage ist zu ungewiss. Veranstalter können nicht planen, dadurch werden keine neuen Verträge gemacht“, sagt Engelbrecht.

„de NGLbrecht“ sammelt Geld über Start Next

Für die Vollendung seines Albumprojektes braucht Engelbrecht, dessen Wahlheimat Negast bei Stralsund ist, rund 3000 Euro. Dafür hat der Künstler Ende der vergangenen Woche eine Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform Start-Next ins Leben gerufen. Sechs Unterstützer hat seine Idee dort schon gefunden, fast zehn Prozent des Vorhabens haben diese finanziert. Doch ausgezahlt wird das Geld nur, wenn das Ziel von 3000 Euro auch wirklich erreicht wird. Dafür hat Engelbrecht noch etwas mehr als 30 Tage Zeit.

Noch ist der 42-Jährige jedoch skeptisch. „Mein erstes Projekt auf der Plattform hat nicht funktioniert“, sagt er. „Ich hoffe natürlich, dass es jetzt besser läut.“ Er hätte sich vor dem Start Hilfe geholt, mit Freunden an Projekt und Kampagne gefeilt, wie sonst nur an seinen Büchern und Songs. „Wir sind noch ganz am Anfang. Dennoch gibt es bereits großartige Unterstützung.“

Zum Beispiel hätte die Rakurität Eventkeramik aus Saal selbst eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Ton für Töne“ würde die Künstlerin Regina Chinow kleine Figuren wie Raben, Möwen oder Muscheln verkaufen. Der Erlös soll bei der Produktion der Platte helfen.

Eine Platte, die die Welt besser machen soll

„Die Platte ist einer meiner törichten Versuche, die Welt ein bisschen besser zu machen“, sagt Lars Engelbrecht, der das Album unter seinem Künstlernamen „de NGLbrecht“ produziert. Ursprünglich sollte die Platte „Blauwasser“ heißen. Doch Engelbrecht entschied sich um. Nun wird es den Namen „Schlaraffenland“ tragen, nach dem Titelsong „Affen im Schlaraffenland“.

Lars Engelbrecht bei Aufnahmen im Rostocker Tonstudio Petemusik. Quelle: privat

Der Song mit einem gesellschaftskritischen Zungenschlag ist bereits als Video auf dem Portal Youtube erschienen. „Trotz der widrigen Umstände geht es uns in Westeuropa gut“, sagt Engelbrecht. „Es geht uns quasi schlaraffig.“

Das Video nutzt die Hansestadt Stralsund als Kulisse und gibt einen Vorgeschmack auf das Album, an dem viele Künstler wie der Perkussionist Jens Schnibben (Trommel-Mit-Stralsund), die Cellistin Dorit Gutschke, die Sängerin Maria-Lisa Straßburg (bekannt aus ESC, unser Star für Oslo) oder auch Ulf Dinse und Frank von Allwörden, zwei Sänger von der Stralsunder Stadtwache, mitgearbeitet haben.

Wie ein Musiker die Zeit in der Quarantäne verbringt

Gut die Hälfte der Songs ist während des erstens Lockdowns entstanden. Engelbrecht hatte damals unter dem Motto „Musik gegen Langeweile“ aufgerufen, im Netz musikalisch Lebensfreude zu verbreiten – was ihm mit alten Weggefährten und neuen Freunden auch gelang. „Damals war es schon ein krasser Lebenseinschnitt für einen Künstler“, sagt er heute. Und doch muss er wieder gegen die Langeweile anspielen. Aus Sicherheitsgründen hat das Gesundheitsamt den Künstler nun sogar in die Quarantäne geschickt.

„Ich war mit einem Freund draußen spazieren“, sagt Engelbrecht. „Danach wurde er positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.“ Wenn er Symptome hat, muss auch er zum Corona-Test. Doch danach sieht es momentan nicht aus. Noch bis zum Ende dieser Woche muss er dennoch isoliert leben. Heißt: keine Einkäufe, keine Spaziergänge und kein Schneeschippen bei den Eltern. „Durch den Lockdown lebe ich schon zurückgezogen“, schildert er die Situation.

„Die Bewegung fehlt“

„Viel hat sich durch die Anordnung für also nicht verändert. Ich übe meine Texte, spiele auf der Gitarre und versuche, eine sinnvolle Reihenfolge für die CD zu entwickeln.“ Für die Dauer der Quarantäne hätte er seine Spaziergänge durch das Springseilspringen ersetzt. „Die Bewegung fehlt. Für eine Zeit geht das. Schlimmer ist, dass ich meine drei Kinder nicht sehen kann“, sagt er. Da er alleine wohnt, hätte er jedoch gemerkt, wie wichtig gute Freunde in so einer Notlage sind.

„Vor dem Wochenende habe ich Freunden eine Liste geschickt mit Dingen, die ich dringend brauche. Sie haben mir sogar Blumen für den Küchentisch mitgebracht. Das hat mich sehr bewegt“, sagt er. Sein Beispiel zeige auch, wie wichtig Formen der Nachbarschaftshilfe derzeit sind. „Als die Ankündigung für den Wintersturm kam, war schnell klar, dass ich meinen Eltern wegen der Quarantäne nicht helfen kann. Sie sind über 80 Jahre alt“, sagt er. Sie hätten bei der Kirchgemeinde angerufen, diese sicherte zu, notfalls den Winterdienst zu übernehmen.

Engelbrecht arbeitet für die Kirche mit Jugendlichen

Der 42-jährige Engelbrecht arbeitet selbst für die Kirche. Zwischen Damgarten und Prohn arbeitet er als Jugendreferent. Derzeit bastelt er mit seinen Jugendlichen an einem Podcast. Durch das kirchliche Engagement geht es ihm besser als manch anderem Musiker. Es ist aber nur eine halbe Stelle.

Lars Engelbrecht bei einem seiner letzten Auftritte im Oktober 2020 vor Schülern in Barth. Quelle: Anika Wenning

„Damit kann ich die Fixkosten bezahlen“, sagt er. „Meine Auftritte füllen den Kühlschrank. Dass die Situation durch den Lockdown so ernst wird, hätte ich nicht gedacht. Es darf nichts passieren. Geht das Auto kaputt, hätte ich ein ernsthaftes Problem.“

Digitales Projekt „Sei mir ein Engel“

Ein weiterer Song, der bereits veröffentlicht wurde, ist „Sei mir ein Engel“. Mit diesem spielt de NGLbrecht auf die Notwendigkeit gemeinschaftlicher Hilfe an. „Gegen die Ellenbogen-Mentalität in unserer Gesellschaft wollte ich ein Zeichen setzen“, sagt er. Auch dieses Projekt lädt zum Mitmachen ein.

Der Stralsunder Frederik Burghardt unterstützt die Kampagne #seieinNGL. Quelle: privat

Solädt der Musiker zum Covern des Songs ein oder regt Menschen unter dem Hashtag #seieinNGL dazu an, auf sozialen Netzwerken von ihren positiven Begegnungen mit Engeln im Alltag zu erzählen.

„Wie sie im Stress an der Kasse vorgelassen wurden, wie ihnen nach einem Sturz die Brille wieder aufgesetzt wurde, wie jemand einem Traurigen ein Taschentuch gereicht hat“, zählt Engelbrecht auf. „Alles ist gut, wenn es dazu beiträgt, dass wir Menschen ein bisschen netter zu einander sind.“

