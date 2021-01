Stralsund

Wenn das mal nicht eine ausgezeichnete Sache ist: Der Stralsunder Musikschullehrer Sven Kühbauch, in der Musikwelt bekannt als Svenson, hat den 38. Deutschen Rock-&-Pop-Preis erhalten. Der professionelle Gitarrist landete mit seinem Song „Rainbow Rocket Ride“ auf dem zweiten Rang in der Kategorie „Bester Fusion-Jazz-Rock-Song“.

Ehrung per Post

Über diese Ehrung freut sich der Musiker, der auf der Insel Rügen lebt, riesig – auch wenn er allen Grund hätte, schlecht gelaunt zu sein. Denn statt bei einer rauschenden Feier vor Hunderten von Leuten ausgezeichnet zu werden, hat er seine Siegerurkunde ganz schnöde mit der Post bekommen.

„Das macht nichts“, winkt er ab. „Ich bin seit über 20 Jahren als professioneller Musiker unterwegs und habe schon so einiges erlebt. Ich finde es toll, dass meine Arbeit in Zeiten gewürdigt wird, in denen ich kein einziges Konzert spielen konnte und die Chancen hoch standen, dass meine neue CD einfach untergeht.“

Aktuelles Album nun doppelt geehrt

Kühbauch hatte sich unter den vielen Bewerbern durchsetzen können und wurde mit dem begehrten Rock-&-Pop-Preis ausgezeichnet, wie vor ihm schon namhafte Künstler wie Pur, Juli, Pasquale Aleardi, Klima und Luxuslärm. Damit erhält der 44-Jährige nun seine zweite Auszeichnung für das aktuelle Album „Glory, Death and Heroes“: Bereits im März hatte die Studioscheibe den Academia Music Award für das beste Rock-Album gewonnen.

Dass nun noch die Single-Auskopplung nachlegt, freut den gebürtigen Marburger ganz besonders: „Ich habe diesen Song selbst geschrieben und mit Jennifer Batten eingespielt. Sie ist die ehemalige Gitarristin von Michael Jackson und hat schon mit Jeff Beck gespielt – es war unglaublich, mit ihr zu arbeiten. Sie ist ein Superstar und in der Gitarrenwelt ein absolutes Idol. Sie spielt einfach grandios und ihre Tapping-Technik ist legendär.“

Immer neue Überraschungen

Dass die diesjährige Preisverleihung wegen der Corona-Bestimmungen ausfallen musste, sieht Kühbauch mit einem weinenden und einem lachenden Auge: „ Jennifer ist vielbeschäftigt. Ich weiß nicht, ob sie es zur Gala geschafft hätte.“ Doch mit besonderen Ereignissen kennt sich der Künstler aus.

2010 war eine Südamerika-Tour geplant, bis dann der Vulkan Eyjafjallajökull auf Island ausbrach. „Wir hatten alles bis ins kleinste Detail geplant, die Deutsche Botschaft und das Goethe-Institut waren involviert, Termine und Konzerte fixiert. Dann brach der Vulkan aus, alle Flüge wurden ersatzlos gestrichen und ich musste die Tour absagen.“

Nur ein Jahr später war er auf Einladung von Fender Japan, einem Musikinstrument-Unternehmen, in Tokio und es ergaben sich eine Vielzahl von Möglichkeiten: Konzerte, Lehraufträge … „Ich hatte schon darüber nachgedacht, vielleicht für eine Weile nach Japan zu ziehen.“ Doch auch daraus wurde nichts: Im März 2011 ereignete sich die Nuklearkatastrophe von Fukushima und machte alle geschmiedeten Pläne zunichte.

Die Krise als Herausforderung

Die momentane Krise der Veranstaltungsbranche sieht Kühbauch als Herausforderung. „Krisen gibt es immer wieder. Die Weltwirtschaftskrise 2008 haben wir alle in der Musikbranche zu spüren bekommen, auch da sind die Aufträge weggebrochen. Produktvorführungen auf ausländischen Messen, wie ich sie in den sechs Jahren davor immer wieder gespielt habe, waren auf einmal nicht mehr möglich. Reisen nach China zur Music-China oder nach Peking auf die Palm Expo wurden gestrichen.“

Doch der findige Musiker weiß sich zu helfen: „Es geht immer weiter. Gott sei Dank bin ich nicht nur als Livemusiker unterwegs. Ich unterrichte, arbeite als Band-Coach, komponiere für Film, Fernsehen und Hörbücher, arbeite als Studiomusiker und Produzent und schreibe für Fachmagazine.“

Rügen als Energiequelle

Seine interaktiven Fachbücher über Gitarrendidaktik stehen im Ranking der meistgeladenen Gitarren-E-Books auf Platz 1. Momentan arbeitet der umtriebige Musiker an einem Nachfolgealbum – und zwar auf Rügen, wo der Familienvater lebt. „Theoretisch kann ich von überall arbeiten. Aber ich liebe die Ostsee, sie inspiriert mich. Rügen ist mit seiner vielfältigen Landschaft genau richtig, um kreative Energie aufzutanken.“

