Stralsunder OB Badrow: Silvester wird ein Licht Mut machen und Freude schenken

30 Jahre Deutsche Einheit, 70 Jahre Europäische Union, 650 Jahre Stralsunder Frieden – ein Jahr voller Jubiläen liegt hinter uns, ohne dass wir sie richtig feiern konnten. Denn mitten unter uns ist ein Virus, das vieles unmöglich macht. Doch auch ermöglicht: Wir spüren die Kraft unseres Zusammenhalts.

Ich bin so stolz auf jeden Einzelnen und jede Einzelne, denn wir Stralsunderinnen und Stralsunder haben bewiesen, dass wir gerade jetzt noch mehr aufeinander achten. Wir alle haben gesehen und erlebt, wozu wir gemeinsam in der Lage sind, wenn es darauf ankommt. Dieser Zusammenhalt ist für mich persönlich das Wichtigste in diesen turbulenten Zeiten und die schönste Erfahrung in diesem besonderen Jahr.

Die Essenz von Weihnachten

In unserem Zusammenhalt liegt nicht nur die Essenz von Weihnachten und der Zeit zwischen den Jahren, sondern auch von Nächstenliebe und Nachbarschaftshilfe. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Corona bald geschafft haben. So wie wir auch alle andere Hürden und Herausforderungen in unserer langen Geschichte als Hansestadt immer geschafft haben. Wo jetzt Abstand ist, finden wir im Herzen zueinander. Und wo Schatten ist, leuchtet das Licht der Kerzen oder das Strahlen der Stralsunder Sterne.

Und so wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben für 2021 eine große Portion Vorfreude auf die Wiederbegegnung mit der Freiheit. Und danke für das gemeinsam Erreichte. Wer am 31. Dezember ab 18.30 Uhr in den Himmel über Stralsund schaut, wird es entdecken: ein weithin sichtbares Licht, das uns Mut machen und Freude schenken soll. In diesem Sinne: Gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch.

Von Alexander Badrow