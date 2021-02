Stralsunder OB: Besser in Schiffe investieren, statt in Arbeitslosigkeit

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow will sich für den Erhalt aller Standorte der MV Werften einsetzen. 80 Prozent der Teile für „Endeavor 2“ schon da, ein Abnehmer fehlt jedoch.

