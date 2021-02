Stralsunder OB: „Nur noch 137 Arbeitsplätze auf der Werft – das lassen wir uns nicht gefallen“

Stralsund

„Schiffbau ist mein Leben.“ Stefan Milachowski ist dementsprechend Kummer gewohnt. Schon einmal ging es für den Franzburger auf der Stralsunder Werft, wo er 2002 mit der Ausbildung anfing, nicht weiter. Er musste sich etwas anderes suchen, wechselte zur Insel Brauerei nach Rügen, arbeitete in Kiel und kam wie viele Kollegen vor einigen Jahren zurück. Denn die MV Werften suchten Fachpersonal, Rohrschlosser Milachowski war zur Stelle. Nachdem im vergangenen Frühling große Teile der Belegschaft in Kurzarbeit geschickt wurden, konnte der 35-Jährige im November endlich wieder die Arbeit aufnehmen. Soll tatsächlich in wenigen Wochen alles schon wieder vorbei sein?

Der finanziell angeschlagene Hongkonger Konzern Genting, Eigentümer der MV Werften mit drei Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund kündigte an, rund 1200 Stellen abbauen zu wollen. Womöglich werden es 400 in Stralsund. „Ich will, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben“, sagt Milachowski entschlossen.

Rohrschlosser Stefan Milachowski will auf der Stralsunder Werft weiterarbeiten. Ob es möglich sein wird? Quelle: Kai Lachmann

„Wir schließen die Werft in unsere Gebete ein“

Deshalb nimmt er an diesem Mittwoch mit einer Ordner-Binde um den Arm an einem Protest teil: Mit rund 150 Wagen fahren Stralsunder Schiffbauer in Kolonne und mit Polizeibegleitung vom Werftgelände durch die Hafen- und die Semlowerstraße, um auf dem Alten Markt eine Kundgebung abzuhalten. Der Platz vor dem Rathaus wird vollgeparkt, ein spektakuläres Bild.

Corona-konformer Protest: Immer mehr Wagen füllen den Alten Markt. Quelle: Jens Büttner/dpa

Manfred Mielke schaut jedem Auto hinterher, das auf den Alten Markt rollt. Bis 2012 war er Mitglied im Betriebsrat der Werft, 2014 ging er in Rente. „Mir wird schwer ums Herz, wenn ich das sehe. Ich habe gedacht, nach der Übernahme durch Genting würde sich die Lage stabilisieren.“ Nun gelte es, die Jobs zu erhalten. Dafür hat Mielke, der sich nun im Kirchengemeinderat St. Marien engagiert, zusammen mit Vertretern der Stralsunder Gemeinden vor der Kundgebung ein Friedensgebet in der Nikolaikirche abgehalten. „Wir schließen die Werft in unsere Gebete ein“, sagt Mielke.

„Uns geht es um die Menschen, die auf der Werft arbeiten“

Auf den Treppen des Gewerkschaftshauses stehen Guido Fröschke von der IG Metall, Bernd Fischer vom Betriebsrat und Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). „Stralsund braucht die Werft“, ruft Fröschke ins Mikro, seine Worte schallen über den Platz. „Uns geht es um die Menschen, die hier arbeiten.“

V.l.: Bernd Fischer vom Betriebsrat, Alexander Badrow (CDU) und Guido Fröschke von der IG Metall sprechen zu den Werftarbeitern. Quelle: Kai Lachmann

Einer davon ist Frank Müller aus Ribnitz-Damgarten, Schiffbauer seit 1987. „Es ist deprimierend. Wir haben doch alle Familie. Wie es nun weitergehen soll? Keiner weiß es.“ Auch er ist ein Rückkehrer, hatte gehofft, hier einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Vermutlich muss sich der 50-Jährige bald schon wieder auf die Suche nach einer neuen Beschäftigung machen. Er geht davon aus, einer von denen zu sein, deren Job gestrichen wird.

„Hier soll keine Produktion mehr stattfinden.“

„Bis zum 31. März soll die ,Endeavor‘ fertig sein“, sagt ein Kollege von ihm, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Danach soll dann kein Geld mehr da sein.“ Trotzdem sei er positiv gestimmt. „Bisher ging es immer irgendwie weiter. Die Werft hat Zukunft!“

Jedoch verpasst Betriebsrat Bernd Fischer dieser Hoffnung einen Dämpfer. Er informiert die Protestierenden über den Stand der Verhandlungen mit Genting: „Nach dem Plan, der jetzt gemacht wurde, ist für Stralsund nach Fertigbau der ,Endeavor‘ in der Produktion das Licht aus. Hier soll keine Produktion mehr stattfinden.“

„500 Millionen brauchen wir“

Fischer zeigt eine mögliche Lösung auf: „Bis eine Entscheidung getroffen worden ist, kann man die anderen Schiffe, zum Beispiel ,Global II‘ oder ,Endeavor II‘, weiterbauen.“ Nur könne Genting das im Moment nicht finanzieren. Deshalb sollte der Konzern Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes erhalten.

Der Fonds ist dafür gedacht, Unternehmen in der Corona-Krise zu helfen, Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Laut Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums beträgt das Gesamtvolumen des Fonds „bis zu 600 Milliarden Euro“. „500 Millionen brauchen wir“, sagt Fischer. „Und das wäre auch nur ein Kredit – geborgtes Geld, das zurückgezahlt wird mit den beiden fertigen Schiffen.“

„Was soll denn das für ein Rettungskonzept sein?“

Weiter führt er aus: „Wir hoffen auf den Weiterbau der ,Global II‘. Das würde allen drei Standorten sofort helfen. Ihr wisst ja selbst: Bei uns liegen die Hallen voll mit angearbeiteten Sektionen für das Schiff.“ In Rostock sei es genauso. Während in Stralsund Hunderte Angestellte wieder aus der Kurzarbeit zurückgeholt wurden, finde aber an der Warnow zurzeit überhaupt keine Beschäftigung statt. Deshalb wird dort zeitgleich für den Erhalt der Arbeitsplätze demonstriert. „Herzliche Grüße nach Rostock!“ Auf Fischers Ruf folgt ein Hupkonzert.

Immer wieder quittieren die Zuhörer die Redebeiträge mit Hupkonzerten. Quelle: Kai Lachmann

Auch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) erntet kräftiges Hupen. „Ein Gutachter nach dem anderen schaut sich Pläne an. Dann kommen da Werte raus, bei denen die Idee für Stralsund ist, dass hier 400 Festangestellte gehen sollen. Was soll denn das für ein Rettungskonzept sein?“, fragt er empört.

„Wir brauchen eine Lösung, bevor hier alles weg ist“

Zudem appelliert er an den Stolz der Schiffbauer: „Wisst ihr, was für ein Tag heute ist? Eigentlich wäre heute die erste Probefahrt der ,Endeavor‘ gewesen. Trotz Corona-Einschränkungen und trotz der Rahmenbedingungen habt ihr geliefert. Es ist ein tolles Schiff geworden.“ Zudem versichert er den Werftarbeitern: „Wir halten in Stralsund zusammen. Die Werft gehört zu Stralsund. Und das bleibt auch so. Wenn es so kommt, dass in Stralsund nur noch 137 Arbeitsplätze auf der Werft verbleiben sollen, dann lassen wir uns das nicht gefallen. Das hätte dann auch nichts mehr mit einer Werft zu tun.“

Die Angestellten der Stralsunder Werft machen sich große Sorgen um ihre Zukunft: Wer kann bleiben, wer muss gehen? Quelle: Kai Lachmann

Gewerkschafter Guido Fröschke zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf der Protestaktion. Auch Bundestags- und Landtagspolitikerinnen sind gekommen: Kerstin Kassner (Linke), Sonja Steffen (SPD) und Ann Christin von Allwörden (CDU). Es war die erste Aktion dieser Art seit dem Bekanntwerden der Schieflage der Werft. „Wir brauchen eine Lösung, bevor hier alles weg ist“, meint Fröschke. Notfalls müsse dafür auch in Berlin demonstriert werden.

Von Kai Lachmann