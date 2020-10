Stralsund

Kürzlich habe ich an dieser Rubrik über eine Visualisierung des neuen Polizeigebäudes in der Barther Straße geschrieben. Auf dem Bild war eine Frau zu sehen, die mit ihrem Fahrrad auf der falschen Seite fuhr. Das hat für einige Reaktionen gesorgt.

Eine Leserin schrieb per Mail: „Ich wohne in Devin und fahre, wenn das Wetter es erlaubt, oft mit dem Fahrrad in die Altstadt. Dabei kommen mir ständig Radfahrer entgegen, die auf der falschen Seite und dann noch links fahren. Man wird auch oft rechts überholt. Dieser Leichtsinn sollte viel mehr geahndet werden, denn er ist eine große Unfallgefahr.“

„In Stralsund ist so etwas doch normal“, meinte ein weiterer OZ-Leser am Telefon. Er selbst gerate immer wieder in Situationen, in denen er aus dem Weg geklingelt wird, weil ihm Geisterfahrer entgegenradelten. Eine Strecke, auf der das häufig zu beobachten sei, ist die von der Kreuzung an der Deutschen Bank bis zum Bahnhof.

Upsi! Und nun raten Sie mal, wer daraufhin rote Ohren bekam und gelobte, dort künftig immer auf der richtigen Seite zu fahren. . .

Von Kai Lachmann