Stralsund

Der stachelbewehrte Feind kommt aus der Luft. Immer dann, wenn die Familie sich bei diesem Wetterchen zum Frühstück auf der Terrasse versammelt, starten Wespen zum Angriff auf das Marmeladenbrötchen. Und es kommt, was immer kommt – Hände wedeln über den Tisch, um die Plagegeister zu verscheuchen.

Nun raten Fachleute dazu, hektische Bewegungen zu vermeiden. Wegpusten soll man die Wespen auch nicht, weil sie darauf aggressiv reagieren. Empfohlen wird eher, die Insekten mit sanfter Hand vom Tisch zu streichen. Eine Empfehlung, die in der Praxis schon mit einem Stich geendet ist. Die Wespe wusste eben nicht, was die Fachleute so raten.

Letzte Rettung Ablenkung

Jetzt sind gute Tipps gefragt, denn die chemische Keule verbietet sich aus zwei Gründen: Wespen stehen unter Naturschutz. Und wer will schon ein Marmeladenbrötchen mit einem Hauch von Insektenspray verzehren? Letzte Rettung: Ein Obstteller mit Weintrauben und Äpfeln soll die Nervensägen vom Frühstück abhalten – am Katzentisch etwas abseits. Bleibt zu hoffen, dass die Wespen nicht im Nest Bescheid geben, wo das Dinner angerichtet ist und dann die Verwandtschaft gleich noch vorbeischaut.

Von Jörg Mattern