Stralsund

Auf dieses Foto kann man am Deutschen Meeresmuseum schon jetzt stolz sein: Zwei Taucher besuchen die Meeresschildkröten und halten dabei ein Schild mit der Aufschrift „Vielen Dank“. Der Dank richtet sich dabei an Zuwendungsgeber, die über Fördergeld die Modernisierung des Meeresmuseums möglich machen – und so eine neue Heimstätte für Tiere und eine neue Arbeitsstätte für die Forscher schaffen.

Die Unterstützer des Millionen-Projektes standen in dieser Szene vor der Beckenscheibe – genau wie Anke Neumeister. Die Social-Media-Expertin hat diese Bildkomposition fotografisch für das Meeresmuseum festgehalten – und damit offenbar einen Nerv getroffen. So zierte eine Variante des Motivs im Juni das Titelblatt der OSTSEE-ZEITUNG. Neumeisters Foto selbst hat es nun beim PR-Bild-Award auf die Shortlist geschafft und macht so gute Imagewerbung für die Hansestadt.

Gegen viele der 883 Einreichungen hat sich das Motiv bereits durchgesetzt. „Dankbar auf Tauchfühlung“ könnte sogar zu einem der besten Fotos des Jahres gekürt werden. Neben dem Urteil der Fachjury zählt das Voting des Publikums. Da hoffen die Meeresforscher auf Hilfe ihrer treuen Fangemeinde. Wem das Bild gefällt, der kann auf der Seite „PR Bild Award“ in der Kategorie Social Media für die Stralsunder Schildkröten stimmen. Dort befinden sich viele bewegende Bilder, die 2020 geprägt haben. Bis zum 2. Oktober kann abgestimmt werden.

Von Kay Steinke