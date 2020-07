Stralsunder OZ-Redakteur entdeckte kuschelweiche Chance in Dänemark

Stralsund

Jede Krise birgt auch Chancen – man muss sie nur sehen. Der viel kolportierte Slogan klingt derzeit schwierig, wenn man Corona im Kopf hat – mit endlosen Debatten um Maske auf oder ab, oder abgesagte Kulturveranstaltungen, oder gestrichene Urlaube. Wo zeichnen sich da Chancen ab? Bleiben wir beim Thema Urlaub. Wer das ganze Jahr auf eine Kreuzfahrt gespart hat und dessen Dampfer nun am Kai festliegt, hat jetzt vielleicht Luft nach oben im Budget. Damit ließe sich doch der Frustrationsspiegel etwas senken. Nachdem bei mir aus zwei Wochen italienischer Sonne eine Woche verregnetes Dänemark geworden war, tat sich die Chance auf: Wie lässt sich nasse Urlaubswäsche bei dauerfeuchtem „Sommerwetter“ wieder in Form bringen? Mit einem Trockner. Kaum stand das gute Stück im Keller, wurde sofort getestet, wovon trocknererfahrene Freunde bis heute schwärmen: Handtücher werden sooo kuschelweich. Was soll ich sagen: Werden sie! Was für Chancen tun sich auf – für Daunenjacken oder -betten oder ...

