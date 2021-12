Stralsunder OZ-Weihnachtsaktion: Leser spenden fast 11 000 Euro  

Stralsund

In den letzten Tagen vor dem Fest haben die OZ-Leser gewissermaßen im Endspurt dem Kontostand der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ über die magische Grenze von 10 000 Euro verholfen. Allen, die gespendet haben, sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Jede Spenderin und jeder Spender hat einen Beitrag dazu geleistet, dass in Stralsund ein modernes, zeitgemäßes Bildungsprojekt ein Stück weiter vorangekommen ist.

Vor allem aber werden sich die Mädchen und Jungen, die ab nächstem Schuljahr an dieser freien Schule lernen, darüber freuen, dass in dem noch zu bauenden Gebäudekomplex auf dem Kinder- und Jugendcampus in Knieper West ein Snoezelen-Raum eingerichtet werden kann. Für diesen Raum der Ruhe, der Schülern mit Handicap sowie ihren Mitschülern Gelegenheit zur Verbesserung sensitiver Wahrnehmungen bieten wird, haben die OZ-Leser mit ihrem Engagement beigetragen.

Ob 10, 250 oder 500 Euro: Danke an alle Spender

Dafür spendete Gudrun Schütz 15 Euro und Henny Kahl sowie Kathrin Poetke gaben 25 Euro dazu. Mit 30 Euro halfen Ines und Olaf Reinagl, Birgit und Rainer Höfs, Familie Techentin , Angela Janzen, Christiane Schlaberg sowie Familie Böttcher.

50 Euro überwiesen Christa Lüdtke, Manuela Radeisen sowie Dietlind und Gerd-Peter Roch taten 60 Euro dazu. 100 Euro spendeten für das Vorhaben Doris und Dietmar Röske sowie Familie Hagen. Auch Sonja Gelinek, Leiterin des städtischen Amtes für Schule und Sport, beteiligte sich mit 100 Euro. Mit 250 Euro unterstützte Robert Mittelbach das Projekt.

500 Euro hat die Bürgerschaftsfraktion Bündnis 90/Die Grünen/Die PARTEI dazugegeben. Der Vorsitzende Jürgen Suhr sagt, es ist „ein Projekt, das vor allem durch das ehrenamtliche Engagement vieler Eltern getragen wird und nicht nur für Stralsund ein wichtiger Bestandteil einer Bildungslandschaft sein soll, die junge Menschen gut auf ein aktives und selbstbestimmtes Leben vorbereitet. Man kann gar nicht besser in die Zukunft unserer Kinder investieren.“ Aus der OZ-Spendenbox, die in der Adventszeit im OZ-Servicecenter aufgestellt war, kamen noch einmal 610 Euro dazu.

Spenden ist weiterhin möglich

Das Spendenkonto wird noch bis Anfang Januar geöffnet sein und ist aktuell mit 10 821,54 Euro gefüllt. Der Inhalt so mancher Spendenbox kann also auch noch zwischen den Jahren überwiesen werden. Wer sich noch beteiligen möchte, kann das hier tun. Kontodaten: Sparkasse Vorpommern, IBAN: DE68 1505 0500 0102 1157 96, Verwendungszweck: „Helfen bringt Freude“ – Kinder-und Jugendcampus sowie die Anschrift für die Spendenquittung.

Von Jörg Mattern