Stralsund

Im Interview mit der OZ spricht Fabienne Lüth, Geschäftsführerin der „unseKinder“ gGmbH, über die nötige Transformation im Bildungsbereich und warum der Kinder- und Jugendcampus keine Eliteschule werden wird, sondern eine mitten in der Lebenswirklichkeit.

Frau Lüth, die „unseKinder“ gGmbH will in Knieper West mit dem Kinder- und Jugendcampus ein Beispiel für eine moderne Pädagogik schaffen. Warum braucht Stralsund dieses freie Bildungsprojekt?

Viele Fachleute sind sich einig, dass Deutschland für die Herausforderungen der Zukunft eine bunte Bildungslandschaft braucht. Laut einer Studie der Personal- und Managementberatung Kienbaum aus dem Jahr 2017 werden 67 Prozent aller Grund­schüler, die heute in die Schule kommen, später Berufe haben, die es derzeit noch gar nicht gibt. Auf diese dynamischen Entwicklungen müssen wir unsere Kinder vorbereiten. Das heißt, es muss eine Transformation im Bildungsbereich stattfinden, die das überregulierte staatliche Schulsystem momentan nur schwer bewältigt. Eine freie Schule kann in diesem Prozess deutlich flexibler reagieren, indem Spielräume ausgenutzt werden, welche die staatlichen Rahmenlehrpläne, die auch für uns gelten, durchaus zulassen.

Woran orientieren Sie und ihre Mitstreiter sich dabei?

Ein gutes Beispiel ist da unter anderem das Projekt „In Vielfalt lernen“ der Bertelsmann Stiftung. Dessen These „Der Schlüssel zu einem fairen und leistungsstarken Bildungssystem ist die individuelle Förderung aller Kinder und Jugendlichen“ wollen wir aufgreifen und umsetzen. Herkömmliche Lehrkonzepte beschränken sich zumeist darauf, dass alle Kinder beim gleichen Lehrer zur gleichen Zeit im gleichen Tempo das Gleiche lernen. Im 21. Jahrhundert bedarf es aber einer Vielzahl fachlicher und nicht-fachlicher Kompetenzen, um unseren Kindern ein erfülltes Leben in einer sich rasch ändernden Welt zu ermöglichen.

Was verstehen Sie unter nicht-fachlichen Kompetenzen?

Resilienz ist hier ein Stichwort. Psychologen verstehen darunter die Fähigkeit zu Belastbarkeit und innerer Stärke, kurz die innere Widerstandskraft des Menschen. Das heißt, wir müssen unseren Kindern diese Fähigkeiten mitgeben. Resiliente Kinder fühlen sich in schwierigen Situationen weniger ausgeliefert, denn sie sind mutiger, sich auszuprobieren und ihre Potenziale zu leben. Dazu müssen wir ihnen Kernkompetenzen, wie etwa kritisches Denken, Kreativität und Zusammenarbeit mitgeben – ebenso wie digitale Medienkompetenz und Lebenskompetenz, etwa eigene Ideen zu haben und zu vertreten, sowie Freude und Inspiration an Selbstwirksamkeit. Hierauf bezieht sich auch der Name unseKinder – aus dem Wunsch, unabhängige und selbstbewusste Kinder aus der Schule ins Leben zu entlassen.

Wenn Sie von Wir reden: Wer zieht mit Ihnen an einem Strang?

Die gemeinnützige unseKinder GmbH ist aus einer Initiative von Eltern sowie pädagogischen und therapeutischen Fachkräften heraus entstanden, die sich ebenso wie ich mit der Frage beschäftigen. Wie lässt sich eine zukunftsorientierte Bildung angesichts der Herausforderungen der heutigen Zeit umsetzen? Begleitet werden wir bei unserem Vorhaben von einem fachlichen Beirat, der viel externen Sachverstand beisteuert. Bei der Entwicklung und Verbesserung unseres Konzepts unterstützen uns Hochschullehrer, Psychologen, Erziehungswissenschaftler und Sozialarbeiter.

Begegnen Ihnen auch Zweifler, wenn Sie Ihr Konzept vorstellen?

Ich bin mir bewusst, dass Bildung ein sehr emotionales Thema ist, hätte aber nicht gedacht, dass es so polarisiert. Da sind zum einen unsere Unterstützer, die großes Interesse an dem Projekt zeigen, weil sich etwas ändern muss, wenn neue Herausforderungen auf die Bildung zukommen. Andererseits werden wir in Gesprächen auch mit Bedenken gegen einen Wandel konfrontiert, etwa nach dem Motto: Warum soll sich etwas an der Schule ändern? Da sei man doch bisher gut durchgekommen. Andere denken angesichts der Aufnahme von Kindern mit Handicap eher an eine Förderschule. Wieder andere befürchten, dass das Projekt nur für die Kinder von wohlhabenden Leuten gedacht sei.

Und, soll der Kinder- und Jugendcampus nur etwas für Kinder mit „reichen“ Eltern werden?

Nein. Wir müssen als freier Bildungsträger ein Schulgeld erheben, weil wir die Betriebsmittel für die ersten drei Jahre selbst aufbringen müssen und auch danach nur anteilig vom Land MV gefördert werden. Gerne würden wir auf ein Schulgeld verzichten, können es aber nicht aufgrund der aktuellen Schulgesetzgebung für freie Schulen. Doch wir sind uns einig, dass unser Schulgeld einer sozial ausgewogenen Staffelung folgen muss, damit wir Kinder und junge Menschen unabhängig von Besitzverhältnissen ihrer Eltern aufnehmen können. Ein Gedanke, den auch finanziell bessergestellte Eltern mittragen. Sie wollen ihre Kinder ganz bewusst nicht in einer Eliteschule, sondern in einer sozialen Mischung aufwachsen lassen, die der Lebenswirklichkeit entspricht. Dafür gibt es Zusagen, ein etwas höheres Schulgeld mitzutragen, wenn der Mehrbetrag anderen Kindern aus sozial schwächeren Schichten zugutekommt. Dabei helfen kann auch ein Patenprogramm, bei dem Spender das Schulgeld für Kinder sozial benachteiligter Eltern übernehmen. Und noch ein Wort zum Standort der Schule. Wir haben uns bewusst für Knieper West entschieden. Ein Stadtteil mitten im Leben, mit all seinen Facetten. Die geplante Kita auf dem Campus wird bereits ein erster Schritt sein, mögliche Hemmschwellen frühzeitig abzubauen. Vom Kinder- und Jugendcampus aus können wir zudem Angebote unterbreiten, die weit in den Stadtteil hineinreichen und die Menschen hoffentlich dazu einladen, an unserem Projekt mitzuwirken.

Stichwort Förderschule?

Wir sind eine inklusive Gesamtschule und keine Förderschule. Unser Konzept setzt auf Inklusion und damit auf Vielfalt. Mädchen und Jungen werden entsprechend ihren Fähigkeiten individuell gefördert. Das gilt für Kinder mit Behinderung wie für solche ohne Einschränkungen. Jedes Kind hat das Recht darauf, anders zu sein, und dann rede ich nicht mehr von Handicap oder Hochbegabung, sondern davon, allen Schülern in unseren Lernfamilien die bestmögliche Unterstützung für das Lernen zu bieten. Dazu tragen gegenwärtig auch die OZ-Leser mit ihren Spenden bei. Diese werden uns eine große Hilfe sein, bei der Einrichtung eines Snoezelraumes sowie der Anschaffung von Förder- und Therapiematerialien. Beides wird allen unseren Schülern helfen, die sogenannten nicht-fachlichen Kompetenzen besser auszuprägen.

Von Jörg Mattern