Stralsund

Für den künftigen Kinder- und Jugendcampus ist der Name des freien Trägers, der gemeinnützigen „unseKinder“ GmbH, Programm. Denn dabei handelt es sich nicht, wie so mancher OZ-Leser vermutete, um einen Schreibfehler, der da besser gelautet hätte „unsere Kinder“.

Der Name „unseKinder“ entstand vielmehr aus dem Wunsch der Initiatoren, eine freie Schule zu schaffen, die unabhängige und selbstbewusste Kinder ins Leben entlässt.

Dem konnten sich auch viele OZ-Leser anschließen, die mit ihren Spenden dazu beigetragen haben, dass für einen kleinen Teil des großen Projektes Kinder- und Jugendcampus in Knieper West zur diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ bisher 10 821,54 Euro zusammengekommen sind.

Sparkasse Vorpommern gehört zu den größten Spendern

Mit einem Scheck über 1500 Euro gehört auch diesmal wieder die Sparkasse Vorpommern zu den größten Unterstützern der OZ-Weihnachtsaktion. Gebietsleiter Holger Schnell gesteht bei der Spendenübergabe, dass auch er zunächst über den Namen des Projekt-Trägers gestolpert war, nicht aber über das Spendenziel.

Nämlich Geld zu sammeln für Fördermaterialien, die künftig den Kindern der freien Schule helfen, die so wichtigen nichtfachlichen Kompetenzen für ihre Entwicklung besser auszuprägen.

Außerdem soll ein Snoezelen-Raum eingerichtet werden. Das niederländische Kunstwort „snoezelen“ steht dafür, Geborgenheit in einer ruhigen Atmosphäre zu vermitteln. In einem solchen speziell ausgestatteten Raum erhalten vor allem Schüler mit Handicap Gelegenheit zur Verbesserung ihrer sensitiven Wahrnehmungen. Er kann zudem zur Therapie wie zu gezielter Förderung eingesetzt werden.

„Wir unterstützen ,Helfen bringt Freude’ als Sparkasse seit Beginn der Aktion vor 30 Jahren in unseren Einzugsgebieten“, sagt Schnell. Für ein Geldinstitut, das regional aufgestellt ist, gehöre es sich eben, dass man auch Unterstützung wieder in die Region zurückgebe.

Spenden sollen in der Region Gutes bewirken

Fabienne Lüth, Geschäftsführerin von „unseKinder“, erklärt: „Die Sparkasse hat sich viel Zeit genommen, sich unser Bildungskonzept erläutern zu lassen. Wir sind auf viel Verständnis gestoßen.“ Gebietsleiter Schnell ergänzt: „Ich selbst bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen sich von einem guten Gedanken anstecken lassen, um den guten Zweck zu unterstützen.“

Menschen, wie etwa Marco Laß, Betriebsstättenleiter für den Stralsunder Standort des Entsorgungsunternehmens Nehlsen. „Für uns ist es wichtig, dass die Spenden hier in der Region Gutes bewirken“, hatte Laß die 500 Euro-Spende der Firma kommentiert.

Und er hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass der Kinder- und Jugendcampus zu diesen guten Projekten gehören wird, denn: „Hier wird ab nächstem Schuljahr auf sehr kreative Weise Bildung aus einer Hand geboten.“

Sportliche Unterstützung von laufenden Nikoläusen

Ein Anliegen, das auch von der Hansestadt unterstützt wird. „Oberbürgermeister Alexander Badrow und auch ich begrüßen die Initiative von ,unseKinder’“, erklärt Sonja Gelinek im OZ-Interview.

Die Amtsleiterin für Schule und Sport und zweite Stellvertreterin des Oberbürgermeisters sprach in diesem Zusammenhang von einem weiteren Farbtupfer in Stralsunds bunter Schullandschaft, der zu den Konzepten staatlicher Schulen passen werde.

Wenn es darum geht, einen guten Zweck zu unterstützen, dann sind auch die Sportler des SV Hanse-Klinikum Stralsund mit von der Partie. Die Lauf- und Walkingfreunde des Vereins organisieren alljährlich den Nikolauslauf entlang der Sundpromenade. Sie gehören mit ihren vielen Startern zu den traditionellen Unterstützern der OZ-Weihnachtsaktion. Denn während der Veranstaltung werden Spenden gesammelt. 200 Euro konnten so für den Snoezelen-Raum auf das Spendenkonto überwiesen werden.

„Uns ist in den Gesprächen viel Herzlichkeit begegnet“

Neu war dagegen für die diesjährige Weihnachtsaktion, dass Unterstützer auf ihren Einzahlungsbelegen auch kleine Mutmacher für das Team hinter dem Kinder- und Jugendcampus hinterlassen haben. So wie etwa Grit und Thomas Iden, die „Viel Erfolg“ wünschten oder Ulrike und Jörg Theel, die „Alles Gute für das tolle Projekt“ dazuschrieben.

Kontodaten Das Spendenkonto wird noch bis Anfang Januar geöffnet sein und ist aktuell mit 10 821,54 Euro gefüllt. Der Inhalt so mancher Spendenbox kann also auch noch zwischen den Jahren überwiesen werden. Wer sich noch beteiligen möchte, kann das hier tun. Kontodaten: Sparkasse Vorpommern, IBAN: DE68 1505 0500 0102 1157 96, Verwendungszweck: „Helfen bringt Freude“ – Kinder-und Jugendcampus sowie die Anschrift für die Spendenquittung.

Bei Fabienne Lüth und ihrem Team ist die Freude groß. „Die OZ-Weihnachtsaktion hat dazu beigetragen, dass unser Kinder- und Jugendcampus-Projekt in der Öffentlichkeit gesehen und darüber diskutiert wird“, sagt die „unseKinder“-Geschäftsführerin. Das hat dazu geführt, dass so mancher Spender seine Unterstützung auch gleich an die gemeinnützige GmbH überwiesen hat.

Immer mehr Eltern interessieren sich für das moderne Bildungsprojekt und lassen ihre Kinder – da die Anmeldung für 2022/23 bereits geschlossen ist – auf die Warteliste für einen Platz an der Schule setzen. „Uns ist in Gesprächen viel Herzlichkeit begegnet“, berichtet Fabienne Lüth. „Das macht uns Mut für die kommenden Aufgaben.“

