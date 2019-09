Stralsunder Oberbürgermeister als Kurier auf dem Lasten-Fahrrad

Stralsund

Ein schönes Lasten-Fahrrad steht da auf dem Marktplatz – für die kleine Show zur Demonstration der Stadtwette nicht beladen mit Getränkekisten oder Einkaufstaschen, sondern mit 500 bunten Bällen. Wie Stefan Suckow, Chef der Stralsunder Mittelstandvereinigung erklärt, sieht man so nämlich besser, wenn beim Radeln Bälle über Bord gehen. Genau das soll möglichst passieren, wenn der OB mit dem Spezialrad zwei Marktrunden dreht. Verliert er fünf Prozent der Bälle, verliert er die Stadtwette und muss sich einen Tag lang als Lehrer in der Verkehrserziehung probieren. Übersteht Sportler Badrow samt Ladung den Trip, will Wettgegner Mittelstandsverein auf dem Ostseeküsten-Radweg zwischen Andershof und Devin Müll sammeln gehen.

Ob nun beim Laufen oder Fahrradfahren, Stralsunds Stadtoberhaupt ist bekannt als ehrgeiziger Sportler – und deshalb hat er die Aufgabe mit Links bewältigt – nur ein Ball ging flöten. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir verlieren, aber wir werden eine große Müllsammelaktion starten, da machen wir ein richtiges Event draus“, verspricht Stefan Suckow. Und der OB kontert mit Polizeikelle in der Hand: „Ich lass meinen Wetteinsatz stehen und mach natürlich die Verkehrserziehung.“ Alexander Badrow mal als geduldiger Lehrer – darauf darf man sich freuen.

Von Ines Sommer