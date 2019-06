Stralsund

Ziemlich genau 123 Unternehmen der Hansestadt hat Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) in seiner Amtszeit bislang besucht. Die Firmenbesuche haben sich nicht nur zu einer Tradition in der Hansestadt entwickelt, sie haben es in diesem Monat auch auf ein 10-jähriges Jubiläum gebracht.

Schon im Vorfeld seiner Wahl zum Stralsunder Stadtoberhaupt, hatte Badrow 2008 erklärt, die Wirtschaft in Stralsund zur Chefsache machen zu wollen. Erstes Anzeichen dafür: Nach seiner Wahl stellte er die Abteilung Wirtschaftsförderung im Rathaus neu auf. Im Juni 2009 setzte der OB mit dem ersten Unternehmensbesuch bei der Textilpflege Stralsund GmbH ein weiteres Signal, dass ihm das Thema ernst war. Regelmäßige Wirtschaftsgespräche und Wirtschaftsforen folgten.

„Mir ging es vor allem darum, mit den Firmenbesuchen meine Wertschätzung für die Unternehmen der Hansestadt deutlich zu machen und im direkten AAustauschzu schauen, wo die Stadt mit ihren Mitteln Unterstützung geben kann“, erklärte Badrow jetzt auf einem kleinen Empfang zum Jubiläum in der Ratsstube. Kreisten die Themen der Gespräche anfangs um Verkehrsanbindungen oder fehlende Parkplätze, ist es heute oft der Fachkräftemangel. Größter Erfolg dieser regelmäßigen Kontakte war sicher die Rettung der in Insolvenz geratenen Stralsunder Möbelwerke.

Peter Fürst, Stralsunds Wirtschaftsförderer, verwies darauf, dass bei diesen Gesprächen oft auch Erstaunliches zutage trat, was so nicht bekannt war. Etwa, dass Unternehmen vom Sund aus deutschland- und europaweit im Einsatz sind, wie etwa die Bohrgesellschaft Vormann & Partner, die schon in Lettland und Griechenland gute Arbeit abgeliefert hat. Und für Uwe Ambrosat, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft sind diese Treffen wichtig, weil damit ein Gefühl entsteht, dass hier Gesprächsbereitschaft besteht und die Möglichkeiten zur Hilfe ausgelotet werden.

