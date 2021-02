Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow will sich für den Erhalt aller Standorte der MV Werften einsetzen, um eine Welle von Arbeitslosigkeit zu verhindern. 80 Prozent der Teile für „Endeavor 2“ sind schon da – ein Abnehmer fehlt jedoch.

Stralsunder OB zur Werften-Krise: „Besser in Schiffe investieren statt in Arbeitslosigkeit“

