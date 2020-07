Er hat auf Kuba gespielt und dachte in Polen, er sei im falschen Film: Martin Rost hat sich mit 18 Jahren das erste Mal an eine Orgel gesetzt. Seitdem bestimmt das Instrument sein Leben. 30 Stunden Musik hat er schon aufgenommen. Zur Einweihung der Orgel in der Jakobikirche kommt eine weitere CD dazu.