Stralsunder Orgel-Sommer: Jeden Mittwoch ein Konzert

Stralsund

Am Sund wird’s wieder musikalisch: Der Orgel-Sommer hat begonnen. Jeden Mittwoch um 19 Uhr finden abwechselnd Konzerte in den drei Hauptkirchen Sankt Marien, Jacobi und Nikolai statt. Den Auftakt bildeten die ersten beiden Konzerte am 9. und 16. Juni.

„Sehr selten zu hören und extrem schwer zu spielen“, kündigte Martin Rost, Kantor der St. Marien, das Orgelkonzert am vergangenen Mittwoch an. Der Herausforderung stellte sich Arvid Gast, Professor der Lübecker Musikhochschule. Er spielte den Werkzyklus „3. Theil der Clavierübung“ von Johann Sebastian Bach.

Zehn variationsreiche in Noten gesetzte Choral-Bearbeitungen von Bach werden gerahmt von einem Präludium zu Beginn und einer großen Fuge „zu 5 Stimmen mit Pedal“. Dabei hat Arvid Gast beinahe unzählige Klangkombinationen in der Vorbereitung der Werke gefunden, mit denen er jeder Stimme und jedem Stück ein besonderes Gepräge gab. „Der Raum und das Instrument sind geradezu herausragend“, betonte Gast im Anschluss.

Orgel-Sommer lässt alte Meister aufleben

Das zweite Konzert des diesjährigen Orgel-Sommers fand an der großen, neuen Wegscheider-Orgel in der Kulturkirche St. Jakobi statt. Mit dem im vergangenen Jahr in Dienst gestellten Instrument hat die Dresdener Orgelwerkstatt Kristian Wegscheider ein Meisterstück abgeliefert. Für den Interpreten und die Zuhörer hat sich das Instrument auch an diesem Abend als solches erwiesen.

Bach selbst wollte für das Eingangs- und Schlussstück den satten Orgelklang des „organo pleno“, des vollen Werks. „Als bei der Schlussfuge schon am Beginn kräftige Klänge durch die Kulturkirche rollten, zog die zuletzt eingesetzte Bassstimme unter Beteiligung der größten fast 10 Meter hohen Pfeifen dennoch klar konturiert ihre klängliche Bahn. Die Akustik des weiten gotischen Kirchenraumes tat ein Übriges. Der Raum bebte“, so die Einschätzung von Johannes Pilgrim, in der Kirchengemeinde St. Nikolai verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.

Doch der Orgel-Sommer hat noch einiges mehr zu bieten. Kommenden Mittwoch lädt Martin Rost in die Marienkirche ein, wo er Schätze des norddeutschen Orgelrepertoires präsentiert. Unter anderem spielt er Werke von Sweelinck, Schneidemann, Tunder. Eröffnet wird mit der „Toccata in D“ des Stralsunder Meisters Johann Vierdanck, die älteste überlieferte Stralsunder Orgelkomposition. Vierdanck war in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts Organist der Marienkirche.

Er war Zeitgenosse des legendären Jan Pieterszoon Sweelinck, von dem zwei Kompositionen aus Anlass seines 400. Todestages erklingen. Sweelinck wurde später als „Organistenmacher“ Norddeutschlands bezeichnet, weil viele Musiker aus den norddeutschen Städten zu ihm nach Amsterdam pilgerten, um bei ihm zu studieren. Unter ihnen war Heinrich Scheidemann, der wiederum Friedrich Stellwagen kollegial verbunden war.

Eintrittskarten für zehn oder sieben Euro

Musikliebhaber sollten den Orgelsommer nicht verpassen. Mit all den musikalischen Meisterwerken darf sich Stralsund wohl zurecht als „Orgelstadt“ bezeichnen. Eintrittskarten zum Konzert sind ab 18.30 Uhr für zehn oder sieben Euro an der Abendkasse erhältlich. Schon ein Blick voraus: Am 30. Juni ist der dänische Organist Henrik Skaerbaek Jespersen an der Buchholz-Orgel der Nikolaikirche am Alten Markt zu hören.

Von bw