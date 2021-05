Stralsund

René Krüger zog es 2015 aus Hamburg in die Heimat seiner Frau. In Stralsund hat er sich mit seiner Heilpraxis mit dem Schwerpunkt Osteopathie am Alten Markt niedergelassen. Zum Feierabend wartet seine Familie in Altefähr auf ihn. Das ist nur ein Katzensprung, um nach getaner Arbeit wieder bei seinen Liebsten zu sein und doch ermöglicht die Distanz ein Abschalten vom Job.

„Die Nähe zum Wasser, die Ruhe zum Entspannen in der Natur und die Offenheit der Einheimischen machten es mir leicht, hier völlig anzukommen“, sagt der dreifache Vater.

Schon während seiner Zeit in Hamburg hat er sich auch als Pferde-Osteopath betätigt. Da ihm die Arbeit mit Mensch und Tier gleichermaßen am Herzen liegt, hat er nun ein Konzept erarbeitet, um sowohl Menschen in seiner Praxis als auch Pferde umfassend betreuen zu können. „Ein interdisziplinäres Zentrum Mensch und Tier – in dem Pferd und Reiter behandelt werden können – wäre ein Traum“, verrät der 41-Jährige.

Von Wenke Büssow-Krämer