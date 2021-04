Stralsund/Altenpleen/Abtshagen

Ein Großer der Stralsunder Bandszene ist tot. Andreas Helm ist am 13. April im Alter von nur 58 Jahren gestorben. An jener Nacht, er war zu Hause in Altenpleen, hörte sein Herz auf zu schlagen. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Mit Bestürzung und Betroffenheit reagieren die, die den sympathischen Ur-Stralsunder kannten, auf die traurige Nachricht.

Letztes Konzert im Sommer 2020

„Wir hatten schon neue Titel ausgewählt und warteten, dass wir endlich wieder spielen können“, sagt Michael Schwabenthal aus Stralsund, der mit Andy Helm bei „Lebenszeit“ spielte. Jeder habe für sich geübt, und bald sollte gemeinsam geprobt werden. Er kann nicht fassen, dass aus all dem jetzt nichts mehr wird. Umso mehr bleibt ihm und den anderen Musikern, aber auch den Stralsunder Fans, das letzte Event in Erinnerung. Am 22. August 2020 standen junge Bands auf der Bühne an der Mahnkeschen Wiese – und „Lebenszeit“.

Andy Helm (l.) gab auf der Bühne alles – wie hier mit Carsten Schulz. Quelle: privat

Für ihre Ostrock-Titel mit ganz persönlicher Note wurden sie vom Publikum gefeiert. Und, was äußerst selten ist, es gab sogar Anerkennung von anderen Musikerkollegen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat hier einen Mitschnitt mit dem letzten Auftritt von Andy Helm.

„Wir machen seit 1978 Musik, gründeten später gemeinsam ,Titan’. Wir haben so viel zusammen erlebt“, sagt Zwillingsbruder Gerald Helm und ringt mit den Tränen. Er hat Fotos dabei von damals, als man gemeinsam auf der Bühne stand. „Das war eine geile Zeit. Eigentlich sind wir durch unseren großen Bruder Jürgen zur Musik gekommen. Und unser Vater hat uns damals zur Mucke gefahren, er hat Kabel repariert, Auftritte organisiert, kümmerte sich einfach um alles. Er hat uns mit der Reichsbahn sogar einen Trägerbetrieb besorgt. So war es leichter, an Geld für Instrumente zu kommen. Da gab es dann eben 7000 Mark für eine Orgel“, erinnert sich der 58-Jährige. „Klar, wir sollten einen richtigen Beruf lernen und sind natürlich Eisenbahner geworden.“

„Lebenszeit“ – das waren bisher Bernd Nickel, Michael Schwabenthal, Maik Skopp, Andy Helm und Carsten Schulz (v.l.). Quelle: Axel Stroeming

Mit Moccafix-Ladung nach Polen

Eng verbunden, nicht zuletzt durch die Musik: Die Zwillinge Gerald und Andy (r.) Helm. Quelle: privat

Auch wenn man nicht groß reisen konnte, an eine besondere Tour 1983 erinnert sich Gerald Helm noch ganz genau: „Wir waren nach Polen eingeladen, spielten vor Tausenden von Leuten. Da ging uns ganz schön die Muffe. Aber man kam aus dem Staunen nicht raus, was die dort für Technik hatten.“ Die Jungs aus Stralsund hatten natürlich ein paar Sachen im Gepäck, auf die man im Nachbarland scharf war. „Wir haben Damen-Strumpfhosen und zig Pakete Kaffee, am besten Moccafix, mitgenommen. Schön versteckt in einer Lautsprecher-Box, die natürlich keine war“, weiß Kalle Stühler, der eigentlich Karlheinz heißt, noch ganz genau und schiebt feixend hinterher. „Auf der Rückfahrt mussten dann Jeans und Marlboro-Zigaretten den hohlen Lautsprecher füllen.“

Das sind „Lebenszeit“ und „Still Crazy“ Im Juni 2012 startete das Musikprojekt Ost-Rock mit „Lebenszeit“. „Die Begeisterung für diese heute noch derart populäre Musik hat uns aus verschiedenen Bands rund um die Stadt Stralsund zusammengeführt. Diese gute alte Rockmusik aus der damaligen DDR trifft den Nerv Hunderttausender – insbesondere uns“, heißt es von der Band. Zu „Lebenszeit“ gehören: Maik Skopp, Schlagzeug; Andreas „Andy“ Helm, Gitarre, Gesang; Bernd Nickel, Bassgitarre; Carsten Schulz, Posaune, Akustikgitarre; Michael „Oscar“ Schwabenthal, Keyboard, Gesang. Ihren ersten Auftritt hatten die Jungs 2013. Im Frühjahr 2000 wurde „Still Crazy“ gegründet. Die Jungs verschreiben sich den internationalen Rockklassikern, so von CCR, Stones, ZZ Top und auch mal AC/DC.  Hinter „Still Crazy“ stehen fünf Vollblutmusiker, alle wohnen in der Region Stralsund. Roland Böckler, genannt Rolly, sitzt am Schlagzeug. Andreas „Andy“ Helm singt und spielt Gitarre. Bernd Nickel „Berni“ sorgt für den Bass. Reiner Corswandt, genannt Corsy, steht mit Gitarre und Mundharmonika auf der Bühne, singt aber ebenso wie Karlheinz „Kalle“ Stühler, der auch Herr des Keyboards ist. Beide Bands sind mehrmals bei der Musikernacht in der Brauerei, beim Musikantentreffen in Grimmen und beim Bandevent in Richtenberg, aber auch bei Konzerten in anderen Ecken Vorpommerns zu erleben gewesen. Andy Helm spielte in beiden Bands und verbindet sie damit für immer.iso

Musiker wie Andy leiden sehr unter Corona

Später trennten sich die Wege der Brüder, weil jeder seine speziellen musikalischen Vorlieben entwickelte. „Aber das hat uns als Brüder zusammengeschweißt. Wir hatten ein ganz enges Verhältnis. Gerade in der Corona-Zeit haben wir viel miteinander gesprochen. Er hat unter Corona gelitten, denn ihm wurde die Musik genommen. Darunter hat er sehr gelitten“, kann ihm das sein Zwillingsbruder, der übrigens in Velgast wohnt, voll nachfühlen. „Und jetzt ist er gar nicht mehr da, ich kann das noch gar nicht begreifen“, sagt er traurig und meint: „Ich seh’ die Gitarre, möchte sie in die Hand nehmen, aber mir fehlt der Antrieb.“

Seit über 20 Jahren mit Rockmusik auf Tour: „Still Crazy“. Die Besetzung wechselte in den Jahren öfter – aber Andy Helm (2.v.l.) war von Anfang an dabei. Als Gitarrist, Sänger und Bandleader. Roland Böckler, Bernd Nickel, Kalle Stühler und Reiner Corswandt werden ihn vermissen. Quelle: privat

Andy erfüllte sich zwei Träume

Andy Helm, Techniker in einem Rostocker Unternehmen, war Musiker aus Leidenschaft. Als Gitarrist und Sänger erfüllte er sich zwei Träume: Er stand bis zuletzt mit „Still Crazy“ auf der Bühne und spielte über 20 Jahre internationale Rockklassiker. „Er war ehrgeizig, wollte, dass wir gut sind und ständig besser werden. Das war für ihn nicht nur ein bisschen spielen“, sagt Kalle Stühler, der auch jetzt bei „Still Crazy“ wieder an Andys Seite stand.

Hier eine Hörprobe mit „Sultans of Swing“ von den Dire Straits, gespielt von „Still Crazy“:

Gleichzeitig – und das zeigt die Klasse des Musikers Andy Helm – spielte und sang er Ostrock von Karat, Puhdys und Co. Dafür wurde 2012 die Gruppe „Lebenszeit“ gegründet. „Mit diesem Projekt hat sich Andy einen Herzenswunsch erfüllt“, sind sich die Bandkollegen einig. „Unser Stil wurde durch ihn geprägt. Er hat ganz viel Gefühl, sein Gefühl, da reingebracht“, sagt Carsten Schulz und schiebt hinterher: „Er hatte ein super Taktgefühl. Und er war ein ganz toller Kumpel.“ Auch Musikerkollege und Musikschullehrer Michael Schwabenthal, genannt Oscar, der für die Arrangements der Ostrock-Titel a la Lebenszeit sorgt, vermisst seinen Freund Andy: „Er war immer gut vorbereitet, hatte Disziplin. Wir haben pro Probentag einen Titel eingespielt. Außerdem hatte er genaue Klangvorstellungen, er wusste, wie er den Titel singen will. Und er beherrschte sein Instrument, war aber auch ein sehr guter Sänger. Zwei Sachen gleichzeitig – das können heute die Wenigsten.“

Hier eine Hörprobe mit dem Karat-Song „Blauer Planet“ in der Version von „Lebenszeit“:

Und genau deshalb ist es eine große Lücke, die Andy Helm hinterlässt, in seinen beiden Bands und in der gesamten Szene in und um Stralsund. „Man ist wie gelähmt. Wir können noch nicht an die Zukunft denken“, gesteht „Oscar“ Schwabenthal und sagt nach ein paar Sekunden: „Aber Andy hätte gewollt, dass wir weitermachen. Mal sehen, wie uns das gelingt. Das überlegen wir uns später.“ Und auch Still-Crazy-Keyboarder und Sänger „Kalle“ weiß von seinen Kollegen, dass sie weitermachen wollen. Irgendwann.

8. Bandnacht in Richtenberg im März 2016: „Still Crazy“ liefert wie immer ab und rockt das Kulturhaus. Quelle: Ines Sommer

Der Abschied für immer wird schwer fallen

Denn zunächst gilt der Familie, Andy hinterlässt Ehefrau und große Tochter, das ganze Mitgefühl. Und wer die Musiker kennt, weiß, dass sie in solchen Momenten zusammenhalten. Und sie wollen sich zur Beerdigung am 27. Mai würdig von Andy verabschieden. Videos, Tonaufnahmen und die 2017/18 erschienene Lebenszeit-CD werden dabei in den Mittelpunkt rücken. Das vorzubereiten, gibt zumindest den nächsten Wochen Sinn und Struktur und verdrängt die totale Hilflosigkeit.

Von Ines Sommer