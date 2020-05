Stralsunder Ozeaneum im Krisenmodus: Künftig nur 266 Besucher gleichzeitig

Stralsund

Leere Etagen, verwaiste Gänge, melancholische Klaviermusik. Henning May legt sich seinen Taucheranzug an und nimmt den Betrachter mit in eines der Becken, in denen er kleine Fische an große verfüttert. „Bald sind wir wieder Meer...“ heißt das Video, das Anke und Almut Neumeister von der Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit gedreht und auf YouTube hochgeladen haben. Mit diesem wollen sie die Fans des derzeit geschlossenen Ozeaneums ein wenig bei Laune und das Haus im Gespräch halten – bis es wieder öffnen kann.

Denn in Mecklenburg-Vorpommern sollen Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten nach mehrwöchiger Zwangspause unter Wahrung strenger Hygieneregeln wieder Besucher begrüßen dürfen. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) in der vergangenen Woche nach Beratungen der Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) sagte, wird sich das Kabinett in Schwerin damit befassen und auch einen Öffnungstermin festlegen. Bislang ist dies noch nicht geschehen.

Nur fünf Personen im Helgoland-Tunnel

Vorbereitungen wurden aber schon getroffen. Beim Gang durchs menschenleere Haus fällt auf, dass Markierungen auf dem Boden gezogen wurden, damit sich die Besucher nicht zu nahe kommen. Allerorts sind gut sichtbar Schilder aufgestellt, die darauf hinweisen, dass Abstand gehalten werden soll. Den beliebten Helgoland-Tunnel, wo Fische über den Köpfen der Besucher schwimmen, sollen künftig nur noch fünf Personen gleichzeitig betreten dürfen. „Hier war immer viel los. Das war wie ein Nadelöhr“, beschreibt Almut Neumeister die Situation vor der Pandemie.

Im Helgoland-Tunnel schwimmen die Fische über den Köpfen der Besucher. Quelle: Kai Lachmann

Von den Auswirkungen ist Norddeutschlands beliebtestes Museum gleich mehrfach betroffen. Die Schließung vor sieben Wochen trifft die Einrichtung, finanziell gesehen, hart. Denn rund 80 Prozent der Einnahmen kommen aus dem Ticketverkauf und fallen seither weg. Alleine im Zeitraum zwischen der Schließung am 14. März und Ostern ging dem Ozeaneum rund eine halbe Million Euro Umsatz verloren.

8400 Tiere haben Hunger

André Oetjen bereitet das Futter vor. Dieser Lachs ist für Haidame Niki bestimmt. Quelle: Kai Lachmann

Kosten aber bleiben bestehen, denn das Haus ist voller Leben: 8400 Tiere, 137 verschiedene Arten, müssen versorgt werden, weshalb nur ein Teil der Belegschaft in Kurzarbeit geschickt werden konnte. Menschen wie Tierpfleger André Oetjen müssen nun verstärkt ran, um alle satt zu bekommen und die Aquarien sauber zu halten. 40 bis 50 Kilogramm verfüttern er und sein dezimiertes Team dreimal pro Woche. Dazu einen Lachs, der sechs Kilogramm auf die Waage bringt und Haidame Niki munden soll. „Doch, doch, es macht schon Spaß“, sagt er, auch wenn er nun Aufgaben seiner Kollegen übernehmen muss.

Nach einer Wiedereröffnung wird es dauern, bis alte Besucherzahlen erreicht werden, denn das Museum ist auf Touristen angewiesen. „Im vergangenen Jahr waren nur 13 Prozent unserer Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern“, verdeutlicht Pressesprecherin Diana Meyen. 546 000 Besucher kamen 2019 insgesamt. „Das ist in diesem Jahr nicht mehr zu schaffen.“ Beim Land wurde bereits Unterstützung beantragt.

Zur Galerie So sieht es im Ozeaneum aus, wenn keine Besucher da sind. Das Haus hat seit dem 14. März geschlossen, der Betrieb hinter den Kulissen muss dennoch aufrecht gehalten werden.

Ein Gast pro 15 Quadratmeter

Das Ozeaneum will laut Meyen eine Empfehlung des Museumsverbandes Brandenburg befolgen, wonach die Faustregel gelten soll: eine Person pro 15 Quadratmeter begehbarer Ausstellungsfläche. Das Ozeaneum hat rund 4000 Quadratmeter Fläche. Das hieße 266 Besucher gleichzeitig, mehr nicht.

An ruhigeren Tagen dürfte das kein größeres Problem sein. Doch wenn der Andrang zu groß wird, müssten dann die Gäste vor der Tür warten? „Das wäre sicher nicht zielführend“, meint Meyen. Deshalb werde überlegt, ob Zeitkarten, die einen Besuch zu einer bestimmten Uhrzeit festlegen, eine Option wären. „Wir können das Haus nicht innerhalb von wenigen Tagen wieder hochfahren“, fasst sie zusammen. Denn noch einige weitere Aufgaben gilt es vor einer Neueröffnung unter neuen Sicherheitsvorkehrungen zu erledigen.

Futterengpässe sind wegen der Coronakrise übrigens nicht zu verzeichnen – im Gegenteil, sagt Diana Meyen. „Unsere Lieferanten hatten ein Überangebot, weil ihnen die Gastronomie nichts mehr abgenommen hat.“

Von Kai Lachmann