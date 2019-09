Stralsund: Passanten überwältigen Trickdieb

Stralsund

Drei Passanten haben in Stralsund einen Geldbörsendieb gestellt. Der 38 Jahre alte Dieb sprach am Samstagnachmittag in der Innenstadt einen 84-Jährigen an und fragte, ob er einen Geldschein wechseln könne. Als der ältere Herr seine Geldbörse herausholte, schnappte sich der Dieb diese und lief damit weg.

Ein Frau und zwei Männer beobachteten die Tat. Sie folgten dem Dieb, holten ihn ein und übergaben ihn der Polizei. Der 38-Jährige aus Stralsund ist polizeibekannt, gegen ihn wurde Anzeige wegen Diebstahl erstattet. Die Polizei bedankte sich bei den 37 bis 68 Jahre alten Zeugen für ihr mutiges Eintreten.

Von OZ