Stralsunder Pastor schreibt Wort zum Sonntag: „Das Böse wird am Ende verlieren“

Stralsund

Pastor Christoph Krasemann steht der Kirchengemeinde Stralsund Heilgeist-Voigdehagen vor. Dies ist sein Wort zum Ostersonntag:

„Seit Kurzem erklingen in meinem Zuhause die Töne einer Querflöte. Wunderschöne Melodien werden da immer zur Mittagszeit gespielt. Fröhliche Melodien, die mich an das neu anbrechende Leben draußen in den Gärten, auf den Feldern und in den Wäldern erinnern. Aber auch getragene Melodien, die mich daran erinnern, dass neben all dem Licht und Leben, das sich im Frühling seinen Weg bahnt, eben auch viel Finsternis und Böses ist.

Eine junge Ukrainerin spielt die Querflöte. Sie ist im März aus ihrer Heimat vertrieben worden und hat nun im Pfarrhaus eine erste Bleibe mit ihrer Familie gefunden. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie auf dem Weg hierher erlebt haben muss und wie oft ihr dabei das Böse begegnet ist.

Vieles von diesem Bösen zeigen die Bilder, die wir täglich in den Nachrichten sehen. Bilder von Toten, Bombenkratern und verbrannter Erde. Nie hätte ich gedacht, dass wieder solch ein Krieg in Europa toben würde, der ganz bewusst die Zivilbevölkerung attackiert und keinen Halt macht vor Kranken- und Wohnhäusern.

Wer so etwas plant, der hat sich abgewandt von allem Mitleid und aller Menschlichkeit. Wer so etwas plant, hat sich für das Böse entschieden. Aber das gehört zu unserer Freiheit – sich über alles hinwegzusetzen, um die eigenen finsteren Vorstellungen durchzusetzen, auch wenn man dabei über Leichen gehen muss.

Das Böse wird am Ende verlieren

Das Kreuz, an dem Jesus so elendig starb, erinnert auch daran, dass Menschen die Freiheit zum Bösen haben. Ebenso haben wir die Freiheit zum Guten – dazu sind wir von Gott berufen, der uns im Glanz des Ostermorgens das Leben zusagt.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Theologe und Widerstandkämpfer Dietrich Bonhoeffer formulierte es 1934 ganz trotzig: „Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.“

So glaube ich fest daran, dass das Böse am Ende verlieren und das Gute siegen wird. Ich hoffe, dass dieses Ostern in meinem Zuhause Melodien des Lebens und des Friedens erklingen werden.

Von Pastor Christoph Krasemann