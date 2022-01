Stralsund

Über die Unterstützung von Bundeswehrangehörigen während der Corona-Pandemie freuen sich die Pflegeeinrichtungen. Sie übernehmen dann vorrangig die nun zusätzlich notwendig gewordenen Aufgaben, wie das Testen von Bewohnern, Mitarbeitern oder auch Besuchern. Dies ist aktuell auch die Haupttätigkeit von Lukas Wehling, der seit dem 16. Dezember im KerVita-Seniorenzentrum eingesetzt ist. Dass er hier zum Lebensretter wird, war da noch nicht vorstellbar.

Eigentlich ist Lukas Wehling an der Marinetechnikschule als Ausbilder für elektronische Geräte tätig. In sein derzeit so notwendiges und wichtiges Betätigungsfeld hat er sich jedoch schnell eingelebt. „Ich habe in der Schulzeit auch schon im Altenheim gejobbt und kann daher ganz gut mit älteren Menschen umgehen“, meint der 29-jährige Hauptbootsmann.

Umgehende Wiederbelebungsmaßnahmen retten Bewohnerin

Für seinen lebensrettenden Einsatz während der Amtshilfe im KerVita-Seniorenzentrum „Am Tierpark“ wurde Hauptbootsmann Lukas Wehling (2.v.l.) von Oberstleutnant Pierre Bornschein (v. l.), Brigadegeneral Markus Kurczyk und Landrat Dr. Stefan Kerth beglückwünscht und geehrt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Mittlerweile kennt er die Bewohner der Einrichtung in der Barther Straße und auch deren Gewohnheiten. Viele halten mit dem sympathischen Bundeswehrsoldaten gerne ein Schwätzchen, wenn dieser eine Minute Zeit hat. Als Lukas Wehling am Montag der vergangenen Woche eine Gelegenheit nutzt, um vor der Tür frische Luft zu schnappen, erkennt er auch eine Bewohnerin, die gerade vom Einkauf im nebenan gelegenen Discounter zurückkehrt. „Sie war langsamer mit ihrem Rollator unterwegs als sonst“, erinnerte sich Lukas Wehling. Vielleicht war dies auch der Grund, der ihn nur kurze Zeit später wieder vor die Tür blicken ließ.

„Da lag die Dame schon auf dem Gehweg. Zwei Passanten waren auch schon auf dem Weg zu ihr. Ich habe zunächst die beiden jungen Männer eingeteilt – der eine sollte den Rettungsdienst alarmieren, der andere bei uns im Haus Bescheid geben. Ich habe die Funktionen überprüft und dann auch mit der Reanimation begonnen“, berichtete der 29-Jährige. Die Bewohnerin konnte durch diese umgehend eingeleiteten Maßnahmen gerettet werden. Derzeit befindet sie sich allerdings noch im Krankenhaus.

Ehrung von Landrat und Vorgesetzten

Für diesen ungeplanten und überraschenden Einsatz wurde Lukas Wehling nun gleich mehrfach geehrt. Der Landrat Dr. Stefan Kerth überbrachte dem jungen Mann persönlich eine Urkunde. „Es ist gleichzeitig eine gute Gelegenheit, als Landkreis der Bundeswehr einen Dank für die geleistete Amtshilfe auszusprechen“, meinte der Landrat. Es mag zwar sein, dass der Lebensretter die Erste Hilfe als seine Bürgerpflicht ansieht, aber man müsse dies eben auch beherrschen und in der Situation eines Notfall auch die Nerven behalten und das Wissen anwenden können.

Als Anerkennung des Kommandeurs überbrachte Brigadegeneral Markus Kurczyk aus Schwerin auch die Medaille des Landeskommandos. „250 Soldaten sind derzeit als Amtshilfe im Land eingesetzt. Dass wir dabei so sehr in der Not dabei sein können, ist auch das erste Mal“, begründete Kurczyk die Ehrung. Als direkter Vorgesetzter kennt Inspektionschef Marc Holthoff seinen Hauptbootsmann Lukas Wehling gut und lobte dessen Vorbildcharakter. Der Vertreter der Marinetechnikschule überreichte er ihm zusätzlich die Ehrenmedaille des Kreisverbindungskommandos.

Nur lobende Worte fand auch Katrin Gräfe, die Direktorin der Pflegeeinrichtung, für den in ihrem Haus eingesetzten Bundeswehrsoldaten. „Wir fühlen uns einfach sicherer mit ihm. Es ist auch für uns nicht alltäglich, dass hier ein Bewohner vor dem Haus zusammenbricht“, sagte Katrin Gräfe, die in dieser Phase der Pandemie dankbar für die Unterstützung ist.

Besuchsdienstorganisation und Schnelltests

Hauptbootsmann Lukas Wehling (3.v.l.) ist aktuell zur Amtshilfe im KerVita-Seniorenzentrum eingesetzt und wurde hier zum Lebensretter. Dafür wurde er von Oberstleutnant Pierre Bornschein (v.l.), Landrat Dr. Stefan Kerth, Brigadegeneral Markus Kurczyk, Inspektionschef Marc Holthoff, Kapitänleutnant Olaf Brackmann und der Direktorin des Seniorenzentrums Katrin Gräfe geehrt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Während seiner Tätigkeit im KerVita-Seniorenzentrum „Am Tierpark“ nimmt Lukas Wehling wöchentlich etwa 550 bis 600 Schnelltests vor und organisiert den Besuchsdienst. Die Besucher können sich bei ihm anmelden und sich auch gleich für einen dafür notwendigen Test vormerken lassen. „Wenn ein 90-jähriger Angehöriger seine Ehefrau besuchen möchte, soll er sich nicht erst in einem öffentlichen Testzentrum anstellen müssen. Das bekomme ich mit meinem Gewissen nicht vereinbart“, begründet Katrin Gräfe das Angebot, das keineswegs vorgeschrieben ist.

Drei Mal wöchentlich werden auch alle Mitarbeiter von Lukas Wehling vor ihrem Dienstantritt getestet. Der junge Mann hat sich hier schnell einen Überblick verschafft und sein eigenes System erarbeitet. „Er hatte gleich tolle Ideen zur Strukturierung“, so Direktorin Katrin Gräfe, die auf die Unterstützung des Bundeswehrsoldaten nicht mehr verzichten möchte. „Er ist sehr umgänglich und beliebt, so dass die älteren Bewohner gerne für ein Schwätzchen bei ihm stehen bleiben.“

Von Wenke Büssow-Krämer