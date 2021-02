Stralsunder Pizzabäcker wollen deutschlandweit durchstarten

Stralsund

Umsatzeinbruch: 90 Prozent. Angestellte: alle zwölf gehalten. Staatliche Unterstützung: keine beantragt. Wer mit Mario Liguori, Pizzabäcker, Restaurantleiter und Unternehmer, über die aktuelle Lage spricht, hat es mit jemandem zu tun, der sich von der gegenwärtigen Krise nicht unterkriegen lassen will.

Seit Anfang November ist sein Restaurant in der Ossenreyerstraße gegenüber vom Rathaus geschlossen. Nur noch Liefer- und Abholservice sind möglich. Die Mitarbeiter, die vor dem Lockdown die Speisen zum Tisch brachten, bringen sie nun an die Haustür. Gerade jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um zu investieren, sagt der 40-Jährige zuversichtlich. „Ich will das Geschäft breiter aufstellen.“

Aus „Fine Dining“ wird ein Filmstudio

Dafür nimmt er gleich zwei Projekte in Angriff. In der Etage über dem Restaurant hat er im vergangenen Jahr „Fine Dining“ angeboten: Platz für 20 Personen, mehrere Menü-Gänge, alles etwas schicker. Doch selbst wenn in einigen Wochen oder Monaten Restaurants wieder öffnen, geht Liguori davon aus, dass sich das Konzept vorerst nicht mehr lohnen wird, weil aufgrund von Abstandsregeln nur wenige Leute bewirtet werden könnten.

Den Raum will er umbauen und zusammen mit seinem Geschäftspartner Umberto Napolitano eine Studioküche für das Unternehmen „Pizza Schule“ einrichten. Die Schule bietet Grund- und Aufbaukurse für Anfänger und Seminare für Profis und vermittelt Kenntnisse im Bereich Pizza-Akrobatik. Denn Napolitano trägt den Titel „Pizza Weltmeister“ und kann wild und sehenswert mit Teig umherwirbeln. Mitglieder der deutschen Pizza-Nationalmannschaft zeigen nicht nur auf Messen und bei Wettbewerben ihr Können, sondern auch in dieser Schule.

Liguori neben Lafer

Über dem Restaurant sollen also in Zukunft Videos gedreht werden, in denen Rezepte präsentiert und Produkte der Sponsoren getestet werden und nicht zuletzt auch mal die ein oder andere akrobatische Einlage zu sehen sein wird. Diese sollen dann über die Internetseite 7hauben.com abrufbar sein und vermarktet werden. Unter anderem bietet dort auch der bekannte TV-Koch Johann Lafer 23 Lektionen zwischen zwei und 40 Minuten an, insgesamt vier Stunden Material – das kostet als Paket knapp 50 Euro. Möglich ist auch ein monatliches Abo für die Kurse aller Anbieter auf der Seite.

Liguoris Projekt Nummer zwei ist ein bundesweiter Lieferservice. Wer sich in der Pizza Schule bewährt, könne sich Hoffnung machen, in dem neuen Angebot italdelivery.de gelistet zu werden, das er ebenfalls zusammen mit Napolitano aufbaut. „Bei uns kommt es ganz besonders auf die Qualität an“, sagt Mario Liguori und erklärt: „Wer seine Pizzen mit Ananas oder Hot-Dog-Würstchen belegt oder den Teig mit Milch macht, der hat schon mal schlechte Karten.“

Jedes Restaurant soll persönlich getestet werden

Die hungrige Kundschaft soll neben Lieferando, dem Platzhirsch auf dem deutschen Markt für Essenslieferungen, künftig auch vor der Bestellung Italdelivery in Erwägung ziehen. Dafür muss das Portal seinen Bekanntheitsgrad steigern. Andererseits: „Ich sehe Lieferando nicht als Konkurrenz. Dort kann jedes Restaurant gelistet werden. Wir wollen aber nur qualitativ hochwertige Anbieter der italienischen Küche bei uns aufnehmen“, sagt der Unternehmer.

Viel Geld und noch viel Potenzial Im Markt für Essenslieferdienste in Deutschland stecken viel Geld und noch viel Potenzial. Beim Statistik-Portal statista.de heißt es: „Mehr als 16 Millionen Menschen bestellen in Deutschland laut der Verbrauchs- und Medienanalyse VuMA jeden Monat ein- oder mehrmals Essen bei einem Lieferservice. Knapp 80 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Essen bestellen, wenn sie keine Lust haben zu kochen. Pizza ist dabei das beliebteste Gericht für Essensbestellungen. Allerdings gaben gleichzeitig rund 40 Prozent der befragten Deutschen an, gar keine Lieferdienste zu nutzen.“

Wer Teil der Italdelivery-Gemeinschaft werden möchte – noch ist die Anbieterliste sehr übersichtlich – den wollen Liguori und Geschäftspartner Napolitano persönlich testen. „Er macht den Südwesten, ich den Nordosten“, erzählt der Stralsunder. Geprüft werde bei einem Besuch, ob alles gut zusammenpasst, ob der Service stimmt und natürlich auch, wie gut die Pizza schmeckt. Online ist die Seite schon. „In zwei Wochen soll unsere App an den Start gehen.“

