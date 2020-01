Stralsund

Am Ende klimperten 300 Euro in der Kasse. Die Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen ( SPD) hat sich unter dem Motto „Kassieren für den guten Zweck“ für eine halbe Stunde hinter die Kasse des Stralsunder Edeka-Marktes von Silke und Bernd Redmann in der Stralsunder Innenstadt gestellt. Eigentlich waren es 242 Euro, doch die Redmanns haben diese Summer aufgerundet. Doch was hat es mit dieser Aktion auf sich?

Kassieren und etwas Gutes tun

„Seit vielen Jahren laden wir Europa- und Bundestagsabgeordnete dazu ein, sich in unseren Märkten umzuschauen und sich gleichzeitig für den guten Zweck zu engagieren“, erklärt David Volkert von der Edeka-Zentrale. Mit dieser Idee rannte das Unternehmen bei Sonja Steffen und bei den Redmanns offene Türen ein. „Wir sind ein Teil des öffentlichen Lebens. Klar, dass wir da mitmachen“, erklärt er. Vor sechs Jahren hatte er gemeinsam mit seiner Frau den Laden in der Innenstadt eröffnet.

Diverses Ensemble unterstützen

Für Sonja Steffen war schnell klar, wer die finanzielle Unterstützung erhalten soll, sie entschied sich für den Verein Perform(d)ance und konkret für ein neues Projekt, das derzeit in den Startlöchern steht: das diverse Tanzensemble „Tanz aus der Reihe“. Mit der inklusiven Inszenierung „Augenhöhe“ konnte der Choreograph und künstlerische Leiter von Perform(d)ance, Stefan Hahn, im vergangenen Jahr den Dialogpreis MV an den Sund holen.

„Augenhöhe“ war das erste getanzte Klassenzimmerstück, erklärt Steffi Hielscher vom Verein Perform(d)ance. „Das war sowohl für die beiden tanzenden Künstlerinnen, eine von ihnen sitzt im Rollstuhl, als auch für die Zuschauer eine sehr intensive Erfahrung durch die beengten Räumlichkeiten in einem Klassenzimmer und den direkten Kontakt.“ Und das Stück kam gut an.

Einfach nur tanzen

Basierend auf diesem Erfolg entwickelte Stefan Hahn die Idee weiter und möchte nun ein diverses Ensemble schaffen. „Tanz aus der Reihe“ bedeute, dass weder die Herkunft noch das Alter oder körperliche Einschränkungen eine Rolle spielen. „Es ist auch nicht wichtig, ob jemand schon Tanzerfahrung hat, sondern es zählt nur die unbedingte Lust, zu tanzen“, sagt Stefan Hahn. Zunächst gehe es jedoch darum, das Ensemble aufzubauen. Wer genau darauf Lust hat, kann sich unter info@performdance.de melden.

„Mir ist es enorm wichtig, mit dieser Aktion einen lokalen Verein zu unterstützen, der mir am Herzen liegt und der es wirklich verdient hat“, sagt Sonja Steffen zu ihrer Entscheidung. Auf ihren kleinen Ausflug an die Kasse hatte sich die Politikerin übrigens nicht nur gefreut, sondern auch vorbereitet. Schließlich wollte sie keine Bremse sein, „sondern möglichst viel Umsatz in der halben Stunde machen. Also habe ich in der letzten Zeit immer an diesen Selbst­scan­ner­kas­sen geübt“, sagt sie mit einem Lachen. „Es hat wirklich Spaß gemacht, hier an der Kasse zu stehen“, erklärte sie nach der Aktion. Unterstützung erhielt Sonja Steffen übrigens von Edeka-Mitarbeiterin Saskia Kagels, die über ihre „Schülerin“ urteilte: „Es war für den Anfang ganz in Ordnung.“

Lokal engagieren

Bei einem Rundgang durch den Markt, den Bernd Redmann gemeinsam mit seiner Frau Silke vor sechs Jahren in Stralsund eröffnete, erfuhr Sonja Steffen, dass 53 Mitarbeiter, darunter fünf Azubis, dafür sorgen, dass im Markt alles reibungslos läuft. „Wir haben eine Verkaufsfläche von 1068 Quadratmetern“, erklärt Bernd Redmann. Sich lokal zu engagieren, sei für sie selbstverständlich. Das beginne bereits damit, dass die Stralsunder Tafel und der Zoo unterstützt werden, es werde auch Wert auf regionale Produkte gelegt, Bernd Redmann spricht aber auch davon, Lebensmittel mehr wertzuschätzen. „Unser Ziel ist es, möglichst wenig entsorgen zu müssen.“

Von Miriam Weber