Stralsund

Sechs Versammlungen werden am Sonnabend in Stralsund über die Bühne gehen. Diese könnten laut Polizei zu Beeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet führen. Betroffen seien vor allem die Altstadt und die Viertel Franken, Tribseer und Knieper.

So könne es zwischen 10.30 und 13 Uhr zu kurzzeitigen Behinderungen auf den Stralsunder Straßen kommen. Zudem werden Einschränkungen in der Innenstadt und Frankenvorstadt von 13 bis 16 erwartet. Anlässlich dessen und zum Schutz des Rechtes auf Versammlungsfreiheit kündigt das Polizeihauptrevier Stralsund an, zusammen mit „Unterstützungskräften“ vor Ort sein. Insbesondere werde auf die Einhaltung der Corona-Landesverordnung geachtet.

Eine Gruppe namens „Bürgerbewegung Stralsund“ und eine namens „Menschen für Freiheit und Aufklärung Stralsund“ haben zu einem Aktionstag von 11 bis 22 Uhr in der Hansestadt aufgerufen. Geplant sind unter anderem ein Autokorso, eine Kinder-Demo und eine Kundgebung auf der Hansawiese.

Von Barbara Waretzi