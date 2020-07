Stralsunder Polizei schnappt E-Bike-Dieb 

Lüssow

Die Stralsunder Polizei hat am Donnerstag den Dieb eines E-Bikes in Lüssow/ Langendorf gestellt. Laut Polizei kam der dafür notwendige Hinweis von einer aufmerksamen Bürgerin am frühen Donnerstagabend, kurz nachdem das 2300 Euro teure Gefährt am selben Tag entwendet worden war.

Der 33-jährige Deutsche hatte das E-Bike einer 57-Jährigen entwendet. Die Frau hatte es am Einkaufscenter am Langendorfer Berg in Lüssow mit dem Vorderrad angeschlossen. Als die Frau von ihrem Einkauf zurück kam, befand sich nur noch das Rad am Fahrradständer. Sie erstatte umgehend eine Anzeige bei der Polizei.

Täter kam mit anderem Rad zum Tatort

Der zunächst unbekannte Täter kam offenbar mit einem anderen Fahrrad zum Tatort und baute dessen Vorderrad vor Ort an das E-Bike der Geschädigten. Das mitgebrachte Fahrrad, ein dunkelgraues Herrenfahrrad der Marke Cube mit orangen Akzenten, ließ er am Tatort zurück, dies wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt.

Dieb hatte weiteres Rad im Besitz

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung kontrollierte die Polizei den einschlägig bekannten Deutschen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit dem als gestohlen gemeldeten E-Bike unterwegs war. Dieses wurde beschlagnahmt. Bei weiterer Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige zusätzlich ein schwarzes Herrenfahrrad der Marke KTM in seinem Besitz hatte, welches mutmaßlich aus einer weiteren Diebstahlshandlung stammte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter der Nummer 03831 28900 zu wenden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dazu Fahrräder immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einem fest verankerten Gegenstand (z.B. Fahrradständer, Laternenpfahl) oder mit anderen Rädern zusammen anzuschließen.

Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Dieben Nutzen Sie stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einem fest verankerten Gegenstand an oder mit anderen Rädern zusammen. Das gilt auch in Fahrradabstellräumen. Wenn Sie ein Elektrofahrrad abstellen, nehmen Sie wertvolle Zubehörteile wie den Akku und das Display unbedingt immer mit oder sichern Sie diese mit einem zusätzlichen stabilen Schloss. Die Akku-Schlösser vieler Elektrofahrräder reichen als Diebstahlschutz nicht aus. Vermeiden Sie, Ihr Rad in dunklen Ecken, auf einsamen Plätzen oder in schlecht einsehbaren Straßen abzustellen. Notieren Sie Rahmennummer, Marke und Typ Ihres Fahrrads in einem Fahrradpass und legen Sie ein aktuelles Foto Ihres Rads dazu. Achten Sie darauf, dass an Ihrem Fahrrad eine Individualkennzeichnung angebracht ist.

