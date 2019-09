Stralsund

Obwohl es in Deutschland immer weniger Straftaten gibt, wächst das Bedürfnis nach Sicherheit in der Bevölkerung an. Wie sieht es im Großraum Stralsund aus? Darüber und über weitere Themen sprach die OZ mit Michael Peters, dem Leiter der Stralsunder Polizeiinspektion.

Ist die Hansestadt ein gefährliches ...