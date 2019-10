Stralsunder Postbank schränkt Öffnungszeiten für SB-Bereich ein

Stralsund

Die Postbankfiliale am Neuen Markt hat die Öffnungszeiten für den Selbstbedienungsbereich eingeschränkt. Kunden können etwa den Geldautomaten nur noch zwischen 8 und 22 Uhr nutzen. Die Regelung gilt für alle Tage. Als Grund für die Einschränkung wird Vandalismus genannt.

Wer dennoch zu früher oder später Stunde Bargeld benötigt, wird auf den nächsten Automaten der Cash Group verwiesen. Er befindet sich wenige Hundert Meter entfernt in der Deutschen Bank am Tribseer Damm. Zur Cash Group zählen neben der Deutschen auch die Commerz- und die Hypovereinsbank sowie deren inländischen Tochterunternehmen.

Die Postbankfiliale am Neuen Markt geriet zuletzt in die Schlagzeilen, weil dort über mehrere Wochen hinweg sowohl der Geldautomat als auch der Kontoauszugsdrucker defekt waren, was Kunden, die kein Online-Banking nutzen, verärgerte.

Mehr zum Autor

Lesen Sie weiter:

Commerzbank schließt Filialen: Keine Klarheit für Kunden in MV

Postbank-Filialen in MV geschlossen: Weitere Streiks drohen

Mann wird von seiner Postbank für tot erklärt – zum zweiten Mal

Automaten kaputt: So vergrault die Postbank in Stralsund ihre Kunden

Von Kai Lachmann