Besinnlich soll es sein, das Weihnachtsfest. Konfliktfrei, anheimelnd, mit einer großen Portion Romantik und gaaanz viel Liebe. Mutti kramt die alte Weihnachts-CD mit Frank Sinatras „White Christmas“ aus dem Regal, die Familie singt „Stille Nacht, heilige Nacht“ unterm geschmückten Baum, die Kinder geben ein Ständchen oder stolpern sich durch ein Weihnachtsgedicht – in Erwartung der langersehnten Geschenke.

Jahrelang nach historischen Schriften gefahndet

"Weihnachtsabend" (1840) - ein Gemälde von Ferdinand Theodor Hildebrand (geb. in Stettin), Erimitage St. Petersburg Quelle: privat

Was heute in vielen Familien Tradition ist, hat seinen Ursprung in der Romantik vor etwa 200 Jahren: Weihnachtsbaum mit Kugeln und Lichterglanz. Davor feierte das Küstenvolk das Weihnachtsfest vorwiegend laut, fröhlich, rau und teilweise auch zügellos. So ist der Eindruck, wenn man sich schmunzelnd durch das aktuelle und materialreiche Buch von Gunnar Möller zu alten und vergessenen Weihnachts- und Silvesterbräuchen in Vorpommern liest.

Der studierte Prähistoriker fahndete jahrelang in Archiven und historischen Schriften nach Quellen zu früheren Weihnachtsritualen und -sitten und trug diese nun zusammen. „Mir ist aufgefallen, dass der Fokus bei alten Weihnachtsbräuchen zu häufig auf Süddeutschland gelegt wird, dabei hat gerade Vorpommern einzigartige frühe Quellen zu Weihnachtsbräuchen beizusteuern“, sagt Möller. Selbst durch Mecklenburg-Vorpommern zieht sich ein Riss. Im Jahr 1998 veröffentlichte der Hagenower Museumsdirektor Henry Gawlik ein Buch zu den Weihnachtsbräuchen in MV. Allerdings fanden dort neben dem Hiddenseer Bügelbaum nur wenige Traditionen aus Vorpommern Eingang. Dem Ungleichgewicht will Möller nun mit seinem 250 Seiten umfassenden Werk abhelfen.

An Lustbarkeiten und Liebesspiele erinnernd

Viele Rituale haben ihren Ursprung in vorchristlicher, heidnischer Zeit. Dunkle Mächte, wie der „Wode“ (Wotan), trieben in den „Raunächten“ zwischen Weihnachten und dem 6. Januar ihr Unwesen. Am Weihnachtsabend musste vor dem Abendläuten die Stube rein und sauber sein, um den Woden zu besänftigen und davon abzuhalten, Unheil in das Haus zu bringen. Wäsche durfte weder gewaschen noch auf Leinen getrocknet werden – das brachte den Tod. In den Raunächten erwürfelte man sich Zukunftsvorhersagen, schob Teller oder schloss gar Bündnisse mit dem Teufel.

Zu viel des Guten und zu unheilig für die „heilige Nacht“: Schon im Jahr 1500 mahnte der Camminer Bischof Martin an, die Freveleien und Spielwerke zu Christi Geburt einzustellen. Besonders brandmarkte er die Weihnachtsspiele zu „Nativitatis Christi“, die eher Liebesspiele und dämonische Lustbarkeiten der Venus als der heiligen Jungfrau gewesen seien, schreibt Möller. „Die Quellen zeigen ein derbes und eher an die exzessiven Saturnalien im alten Rom erinnerndes Feiern.“

Tellerdrehen, Aschetrinken – Aberglaube spielt eine große Rolle

Bereits als Kind lauschte Möller, der auf dem Riems bei Greifswald groß wurde, den Geschichten, Bräuchen und Sagen seiner Heimat. „Ich kann mich selbst noch an die Umzüge erinnern, die wir als Kinder veranstalteten, um Geschenke von Nachbarn zu erbitten“, sagt Möller. Mit dem Spruch „Hippeldipippel, die Wurst hat zwei Zipfel“ sei man um die Häuser gezogen, eine Sitte, die bereits ähnlich mit den „Heische-Umzügen“ für die frühe Neuzeit belegt ist und bei denen verkleidete Figuren, wie ein Bär, Unholde oder ein Schimmelreiter, mitgeführt wurden. Parallelen zu den aktuellen Halloween-Umzügen sind nicht zu übersehen.

Der Aberglaube spielt eine große Rolle: Die mit Speisen gefüllten Schüsseln durften während der Raunächte auf dem Tisch nicht gedreht werden, ansonsten werde das Vieh im Stall vom Drehwurm befallen. Litt ein Mönchguter unter Polypen und Krämpfen, sollte ein Trunk aus der Asche einer geschossenen und beim Schmied verbrannten Elster Abhilfe schaffen. Obstbäume erhielten am Silvesterabend ein aus Stroh geflochtenes Seil um den Stamm – in der Hoffnung auf eine reiche Ernte im kommenden Jahr. Mädchen klopften an die Stalltüren: Antwortete ein junges Schwein, durften sie im kommenden Jahr auf einen jungen Mann hoffen. Grunzte ein altes Schwein, waren die Vorfreuden auf heiße Liebesnächte gedämpft.

Ideologiebefreiter Blick auf die Traditionen

Im 19. Jahrhundert zogen ausgehend von den Städten auch auf dem flachen Land die neuen Bräuche des Bürgertums mit Tanne, Weihnachtskugeln und Weihnachtsmann ein, ohne dabei die alten Sitten und Rituale ganz zu verdrängen, wie Möller schreibt. Gerade in den 1930er und 1940er Jahren wurden viele Bräuche völkisch aufgeladen, indem ihr Ursprung in eine „bessere“ mythische, germanische Zeit zurückversetzt wurde. Viele Behauptungen seien wissenschaftlich nicht belegbar, so Möller.

Möller hat auf die alten Bräuche und Sitten nun einen ideologiebefreiten Blick gerichtet. Genutzt haben ihm dabei Informationen und Notizen, die auf rund 20 000 Karteikarten ab 1929 im „Volkskundlichen Archiv für Pommern“ gesammelt wurden. Die Karteikarten galten lange als Verlust, wurden nach dem politischen Umbruch 1989/90 im Archiv der Uni Greifswald wiederentdeckt und sind inzwischen mehrheitlich digitalisiert für jedermann einsehbar.

Gunnar Möller: Weihnachten und Neujahr im alten Vorpommern, erschienen in:Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, Böhlau-Verlag, ISBN 978-3-412-52273-5, 28 Euro

Von Martina Rathke