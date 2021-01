Stralsund

Das sei eine „coole Sache“, sagt Dr. Susanne Stolzenburg und macht keinen Hehl aus ihrem Stolz. Zu Recht, denn die 34-jährige Psychologin hat gemeinsam mit Prof. Dr. Georg Schomerus, dem Betreuer ihrer Forschungsarbeit, den Hans-Heimann-Preis an den Sund geholt.

Bundesweit nur drei Preisträger

Den mit 6000 Euro dotierten Preis vergibt die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde ( DGPPN) für innovative und herausragende Forschungsarbeiten im Bereich der psychischen Erkrankungen. Von den drei vergebenen Preisen bundesweit ist einer nach Stralsund gegangen. Dabei hat es das Thema der Arbeit in sich. Denn Susanne Stolzenburg hat sich eingehend damit beschäftigt, warum viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung erst so spät Hilfe in Anspruch nehmen.

Makel: psychische Erkrankung

„Das Ergebnis war so zu erwarten wie erschreckend“, nimmt sie vorweg. Denn nach wie vor sind die größte Hürde die Vorurteile, die es in der Gesellschaft noch immer gegenüber Menschen mit einer psychischen Erkrankung gibt. „Was ein wenig absurd erscheint, denn jeder dritte Mensch hat im Verlauf seines Lebens mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen.“ Umso interessanter sei es für sie gewesen, zu erfahren, „warum sich Menschen teilweise so lange quälen, bevor sie sich überhaupt Hilfe suchen.“

Forschen, um zu verstehen

Doch zurück zum Anfang. Geboren in Stralsund zog es die junge Frau zunächst für das Studium nach Kiel. Dort beschäftigte sie sich bereits in ihrer Diplomarbeit mit der Diskriminierung psychisch kranker Menschen. Im Jahr 2012 kehrte sie an den Sund zurück, arbeitet seitdem in der Psychosomatischen Klinik des Helios-Hanseklinikums und traf dort Georg Schomerus. „Wir haben festgestellt, dass wir die Forschungsleidenschaft teilen“, schaut sie zurück. So sei die Zusammenarbeit an der Arbeit zustande gekommen.

Für diese interviewte sie mit einem Forschungsteam insgesamt 207 Probanden aus der Region Greifswald, Stralsund, Rügen und Rostock. „Das waren Leute, die zwar eine behandlungswürdige Erkrankung hatten, aber tatsächlich nicht in Behandlung waren“, erklärt die Medizinerin. Es wurden unter anderem Fragen gestellt zu den Symptomen der Interviewten und welche persönliche Einstellung sie zu Menschen mit einer psychischen Erkrankung haben oder wie sie das Hilfsangebot einschätzen.

Eigene Vorurteile als Barriere

Das eindeutige Ergebnis: „Die eigenen Vorurteile spielen eine große Rolle“, sagt Susanne Stolzenburg und erklärt, dass das Bild in der Gesellschaft dabei ein wichtiger Punkt sei. Psychische Erkrankungen sind nach wie vor ein Makel. „Es wird zwar mittlerweile mehr über das Thema geredet, doch das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich beim Gesellschaftsbild trotzdem wenig bewegt hat.“ Doch genau diese Vorurteile, die jemand gegenüber einer psychischen Erkrankung hat, machen es ihm schwer, bei sich selbst so eine Erkrankung zu erkennen und zu akzeptieren.

Die Angst davor, dass Freunde, Nachbarn oder Arbeitskollegen etwas mitbekommen könnten, schwingt in den Antworten auf die konkrete Frage mit, warum man sich so lange keine Hilfe gesucht habe. „Weil man damit allein klarkommen muss, weil man sich schäme oder man nicht wollte, dass jemand von den Problemen weiß, waren die häufigsten Antworten.“

Wenn die Hormone verrückt spielen

Ein weiteres Ergebnis des Projektes waren die Antworten darauf, warum die Befragten denken, dass es ihnen schlecht gehe. Die Leute, die meinten, dass ihre Probleme biologischer Natur sind, also etwas mit Hormonen oder der Genetik zu tun haben, waren eher geneigt, sich Hilfe zu suchen als jene, die dachten, dass die Probleme rein psychologischer oder sozialer Natur sind. „Es scheint bei den Leuten noch nicht wirklich angekommen zu sein, dass man nicht nur Krankheiten mit biologischer, sondern auch psychologischer Ursache behandeln kann.“

Für sie sei es beeindruckend gewesen, wie groß der Einfluss der Gesellschaft bei diesem Thema auf jeden Einzelnen ist, dass er sich dann „teilweise jahrelang quält“. Zumal es so viele betreffen würde. „Man sollte sich immer wieder bewusst machen, dass man nicht in die Köpfe anderer schauen kann, dass man nicht weiß, womit sie zu kämpfen haben und sich somit auch kein Urteil erlauben kann.“

Zu wenige Hilfsangebote

Übrigens sind während dieses Forschungsprojektes die Probanden noch einmal nach drei und sechs Monaten kontaktiert worden: „188 haben wir erreicht und etwa die Hälfte von ihnen hatte zumindest einen Schritt in Richtung Hilfe gemacht.“ Die ist übrigens ein weiterer Knackpunkt, denn die Angebote, die es gibt, haben nicht ausreichend Kapazitäten – ein großes Problem für Hilfesuchende.

Das Projekt, das von der Deutschen Forschungsgesellschaft gefördert wurde und in Kooperation mit der Unimedizin und der Universität Greifswald durchgeführt wurde, sei zwar zeitaufwendig gewesen, habe aber trotzdem Spaß gemacht. „Da würde ich gern irgendwann anknüpfen“, schaut sie in die Zukunft.

Von Miriam Weber