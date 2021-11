Stralsunder Rathaus zum Teil verhüllt: Was passiert an der Westfassade?

Stralsund

Die weiße Plane am Stralsunder Rathaus in der Ossenreyerstraße mag entfernt an die Verhüllung des Reichstags 1995 erinnern. Allerdings sind hier keine Verpackungskünstler à la Christo und Jeanne-Claude am Werk. Auch mit dem derzeitigen Anbringen der weihnachtlichen Deko zur Seite des Alten Marktes hat das wettergeschützte Baugerüst nichts zu tun. „Gegenwärtig finden an der Westfassade kleinere Reparaturen an den Fenstern und dem Mauerwerk sowie restauratorische Arbeiten am Portal mit seinem Schwedenwappen statt“, klärt die städtische Pressestelle auf.

Das Rathaus ist in Stralsund aktuell das zweite große, geschichtsträchtige Gebäude mit viel Besucherverkehr, das teilweise saniert wird. Denn auch am Bahnhofsgebäude wird gewerkelt: Die Erneuerung von Fenstern, Türen, Vordach und Blindenleitsystem steht dort auf der To-do-Liste.

Recherchen während der Zeit in der Jugendbauhütte

Doch zurück ins Zentrum. Denn die Arbeiten am Rathaus haben Lars Drewes ermuntert, sich auf die Geschichte des Rathauses zu stürzen und ein paar Fakten zusammenzutragen. Drewes absolviert zurzeit ein Jahr bei der Stralsunder Jugendbauhütte – ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, in dem Jugendliche in einem Freiwilligen Sozialen Jahr oder während eines Bundesfreiwilligendienstes die Arbeitsfelder der Denkmalpflege kennenlernen.

Drewes stöberte im Archiv in alten Unterlagen und sichtete Akten der Denkmalpflege. „Herausgekommen ist ein kleiner Überblick zum Nachlesen, sodass jeder oder jede weiß, wenn sie am schönsten Rathaus Norddeutschlands vorbeigeht, was sich dahinter verbirgt“, formuliert die städtische Pressestelle.

Das Rathaus rechts bildet mit den Türmen der Nikolaikirche ein Postkarten-Fotomotiv. Quelle: Pressestelle der Hansestadt Stralsund

Überblick zum Rathaus in kompakter Form

Nach dem Baubeginn im 13. Jahrhundert befanden sich bereits kurz nach 1300 im Erdgeschoss bis zu 40 Läden. „Manche sind heute wieder in Nutzung, zum Beispiel von einem Optiker oder der Schokoladerie“, schreibt Drewes. In dem Gebäude, dessen Keller einst als Tuchhalle genutzt wurde, fanden die Hansetage statt – Vertreter verbündeter Städte trafen sich, um das gemeinsame Handeln abzustimmen. 1370 wurde hier der Stralsunder Frieden der Hanse mit dem dänischen Königreich geschlossen. Zudem gilt das Gebäude als Wiege des ältesten Museums in Norddeutschland – dem Stralsund Museum.

Weitere wichtige Daten: „1579 entstanden die Renaissance-Treppe zu den Verwaltungsräumen sowie ein Kolonnadengang im Innenhof. 1680 wurde nach einem Brand das Schieferdach durch ein Ziegeldach ersetzt. Der lang gestreckte Rathausdurchgang erhielt den reizvollen barocken Galeriegang“, führt Drewes aus. 1881 erfolgte im Löwenschen Saal, benannt nach dem schwedischen Generalgouverneur Axel Graf von Löwen, eine Erneuerung im neugotischen Stil.

„Bereits in den letzten DDR-Jahren begannen überfällige Erhaltungsmaßnahmen“, fährt der junge Mann von der Jugendbauhütte fort. Von 1990 bis 2011 folgte eine umfassende Sanierung von Fassade, Gewölbe, Keller, Schaugiebel, Nord-Süd-Durchgang und Galerie. „Heute befinden sich in den oberen Geschossen des Rathauses Veranstaltungs- und Konferenzräume sowie die Büros des Oberbürgermeisters und der Fraktionen der Bürgerschaft und eines kleinen Teils der Verwaltung“, so Drewes. „Im Erdgeschoss können sich Brautpaare das Ja-Wort geben.“

Von Kai Lachmann