Stralsunder Real-Mitarbeitern zur Edeka-Übernahme: „Jetzt geht es ums Weihnachtsgeschäft“ 

Stralsund

Die mögliche Übernahme des Stralsunder Real-Marktes sorgt im Stadtteil Andershof für Aufsehen. Zwar gibt es noch keinen konkreten Fahrplan für den Ankauf, dennoch zeichnet sich ab, dass die jahrelange Zitterpartie für Kunden und Fachpersonal bald ein Ende hat.

„Real will bestimmt noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch sind die Real-Mitarbeiter skeptisch. „Seit drei Jahren steht ein möglicher Verkauf im Raum“, sagt eine Stralsunder Real-Mitarbeiterin, die anonym bleiben möchte. „Sie können sich vorstellen, dass die Stimmung bei uns dadurch auf dem Tiefpunkt ist. Auch von der möglichen Edeka-Übernahme haben wir erst aus den Medien erfahren.“ Die Umbauten, die in der letzten Woche unter anderem in der Fleischerei anstanden, hatten also auch noch nichts mit der möglichen Übernahme zu tun. „Das kann dauern. Jetzt steht das Weihnachtsgeschäft an. Real will sich das bestimmt nicht entgehen lassen“, so die Mitarbeiterin.

Derzeit deutet noch nichts auf Umbruch hin

Auch sonst deutet derzeit wenig auf einen Umbruch hin. Am Donnerstagvormittag ist der Parkplatz gut gefüllt. Drinnen haben die Kunden dennoch viel Platz zwischen den Regalen. Diese sind gut bestückt – und werden von fleißigen Mitarbeitern weiter aufgefüllt und sortiert. Fast alle der sieben Kassen sind besetzt. Es entstehen kurze Schlangen, die Kassierer haben gut zu tun. Auf diesen Markt – und diese Arbeitskräfte – könnte sich ein neuer Arbeitgeber also freuen. „Aktuell wissen wir nicht, ob es unter einem neuen Arbeitgeber besser wird“, sagt eine andere Mitarbeiterin, die angeblich nach Tarif bezahlt wird. „Ob Edeka auch nach Tarif bezahlt, wissen wir ja noch nicht. Oder ob man überhaupt übernommen wird. Darauf hoffen wir nun natürlich“, so die Mitarbeiterin.

Übernahme-Möglichkeit erst vor wenigen Wochen beschlossen

Erst vor wenigen Wochen hatte das Bundeskartellamt grünes Licht für eine Übernahme des Stralsunder Real-Marktes durch die Edeka-Gruppe gegeben. Bundesweit dürfen sechs weitere Märkte übernommen werden, die ebenfalls schrittweise in den Verbund integriert werden sollen. Zuvor galt Kaufland lange Zeit als Übernahme-Kandidat, diese Kette hatte bereits den Real in Bergen auf Rügen und den Real in Greifswald übernommen. Doch in Stralsund hat nun offenbar Edeka das Rennen gemacht.

Infos zur Edeka-Gruppe Die Edeka-Gruppe ist ein genossenschaftlich organisierter Unternehmensverbund im deutschen Einzelhandel. Insgesamt 402 000 Mitarbeiter haben 2020 einen Gesamtumsatz von rund 61 Milliarden Euro erwirtschaftet. Den größten Anteil steuert dazu der selbstständige Einzelhandel bei. Bundesweit gibt es derzeit rund 3600 selbstständige Kaufleute, die einen Edeka-Markt betreiben. In Stralsund gibt es derzeit zwei, einen in der Ossenreyerstraße und einen in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die größten Edeka-Märkte heißen „Edeka Center“. Sie gelten als Erlebnismarkt und bieten ab einer Größe von 2500 Quadratmeter auch ein breites Non-Food-Sortiment – ähnlich wie die Marktkauf-Filialen, die ebenfalls zur Edeka-Gruppe gehören. Die Edeka-Zentrale kontrolliert zudem mehrheitlich den Discountfilialisten Netto. Vor Edeka galt lange Zeit Kaufland als größter Anwärter auf die Übernahme in Stralsund. Kaufland hatte in Vorpommern bereits die Real-Märkte in Bergen auf Rügen und im Greifswalder Elisenpark übernommen.

Von Kay Steinke